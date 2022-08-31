國防預算》新巡防艦改構型！ 海軍「1換2」先造輕型巡防艦

海軍明年度確定更改建案，將原本245億餘元生產1艘巡防艦的預算，全數挪用於2艘「新一代輕型巡防艦」使用。（資料照）

2022/08/31 12:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍對台軍事威脅日增，但我國排水量4500噸、代號「震海計畫」的新一代飛彈巡防艦卻難產。為解決此困境，海軍明年度確定更改建案，將原本245億餘元生產1艘巡防艦的預算，全數挪用於2艘「新一代輕型巡防艦」使用，全案仍將執行至2026年不變。

海軍原本於2019年至2026年編列245億4916萬2千元預算，採購1艘新一代飛彈巡防艦原型艦，藉此負責台海偵巡、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰演訓及執行護漁等任務。 不過，由於中科院與海軍對於軍艦規格看法不一，尤其對於戰鬥系統的歧見甚大，全案幾近停擺。

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不過，由於海軍的一級主力艦已日益老舊，加上中共於8月持續派軍機、軍艦襲擾我海、空域，面對介於承平時期與戰時的「灰色地帶衝突」顯得較為吃力。為此，根據國防部今日送至立法院的明年度預算書揭示，海軍仍持續執行245億4916萬2千元的造艦預算，但全案已更名為「新一代輕型巡防艦」，且建造2艘。

國防部明年度預算書也揭示，原新一代飛彈巡防艦的建案，2019年因「中科院迅聯專案延緩」，2020年、2021年時因為「無法與中科院簽署全案委製協議書執行」，致使預算報繳，因此全案已於今年7月13日修訂，改為建造2艘輕型巡防艦。但對於新艦規格，國軍並未於預算書之中明言。

延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片，明年度起飄動工的輕型巡防艦，噸位數可依構型不同，放大到1500噸至2000噸之間。（資料照）

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