為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防預算》新巡防艦改構型！ 海軍「1換2」先造輕型巡防艦

    海軍明年度確定更改建案，將原本245億餘元生產1艘巡防艦的預算，全數挪用於2艘「新一代輕型巡防艦」使用。（資料照）

    海軍明年度確定更改建案，將原本245億餘元生產1艘巡防艦的預算，全數挪用於2艘「新一代輕型巡防艦」使用。（資料照）

    2022/08/31 12:18

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍對台軍事威脅日增，但我國排水量4500噸、代號「震海計畫」的新一代飛彈巡防艦卻難產。為解決此困境，海軍明年度確定更改建案，將原本245億餘元生產1艘巡防艦的預算，全數挪用於2艘「新一代輕型巡防艦」使用，全案仍將執行至2026年不變。

    海軍原本於2019年至2026年編列245億4916萬2千元預算，採購1艘新一代飛彈巡防艦原型艦，藉此負責台海偵巡、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰演訓及執行護漁等任務。 不過，由於中科院與海軍對於軍艦規格看法不一，尤其對於戰鬥系統的歧見甚大，全案幾近停擺。

    不過，由於海軍的一級主力艦已日益老舊，加上中共於8月持續派軍機、軍艦襲擾我海、空域，面對介於承平時期與戰時的「灰色地帶衝突」顯得較為吃力。為此，根據國防部今日送至立法院的明年度預算書揭示，海軍仍持續執行245億4916萬2千元的造艦預算，但全案已更名為「新一代輕型巡防艦」，且建造2艘。

    國防部明年度預算書也揭示，原新一代飛彈巡防艦的建案，2019年因「中科院迅聯專案延緩」，2020年、2021年時因為「無法與中科院簽署全案委製協議書執行」，致使預算報繳，因此全案已於今年7月13日修訂，改為建造2艘輕型巡防艦。但對於新艦規格，國軍並未於預算書之中明言。

    延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片，明年度起飄動工的輕型巡防艦，噸位數可依構型不同，放大到1500噸至2000噸之間。（資料照）

    延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片，明年度起飄動工的輕型巡防艦，噸位數可依構型不同，放大到1500噸至2000噸之間。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力
    2022/08/26 13:15

    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力
    阿帕契丶黑鷹直升機航材彈藥採購 台美一口氣簽下6年丶13.6億合約
    2022/08/26 12:50

    阿帕契丶黑鷹直升機航材彈藥採購 台美一口氣簽下6年丶13.6億合約

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    因應中國機艦擾台 明年國防預算4151億 創新高
    2022/08/26 05:30

    因應中國機艦擾台 明年國防預算4151億 創新高
    明年國防預算大增關鍵 主計長︰因應兩岸情勢機艦油料維修
    2022/08/25 16:36

    明年國防預算大增關鍵 主計長︰因應兩岸情勢機艦油料維修

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播