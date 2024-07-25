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盧秀燕訪美為颱風折返挨批做秀 藍委反擊

國民黨立委葛如鈞。（取自葛如鈞臉書）

國民黨立委葛如鈞。（取自葛如鈞臉書）

2024/07/25 14:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕在颱風期間訪美又折返，引發綠營民代批評作秀。國民黨立委葛如鈞今天在直播節目酸，民進黨這是怎樣，看到國民黨有做，不是說做得不夠，不然就是在作秀，看到做得好，就說在收割。

葛如鈞說，「拜託，是有沒有坐過飛機啊？」飛過去10幾個小時再飛10幾個小時回來，沒有一個正常人會喜歡做這種事情，不會有人要特地作這個秀，飛出去再飛回來，「我曾經飛美國再飛回來，坐40幾小時的飛機很累」。

葛如鈞表示，這次在美國的選舉，有人呼籲找回「基礎常識」，因此他呼籲民進黨民代，沒有人會為了飛回來刻意飛出去，颱風的狀況沒人預測得到，很久沒有這樣的颱風以及放颱風假，盧秀燕是負責任的飛回台灣。

「她不回來會更慘！」國民黨立委葉元之今天在「POP Radio」節目表示，過去民進黨也有一些首長有類似的例子，例如賴清德總統任台南市長、民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時都遇過，而外交部長林佳龍過去任台中市長時也遇此情況，第一時間在那邊撐，後來要回來在曼谷轉機卻回不來，「這就是危機處理盧秀燕比林佳龍好很多的地方」。

葉元之說，他舉例不是要批評民進黨，而是首長安排一個出訪的行程一定是計畫很久的，這次去美國對盧秀燕意義很重大，大家也很關注，出發前一定會一直關注颱風狀況，在飛機上也一直關注，但一到美國發現颱風有南移現象，就當機立斷要回國，「我真的不知道這有什麼好罵的」。

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