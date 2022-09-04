為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海軍76快砲百億大升級 改裝STRALES型+DART彈可擊殺反艦飛彈

    根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將動支近百億元預算，為海軍主戰艦艇現役的76型快砲進行大升級，加改裝STRALES型套件以及增購DART導引砲彈，可以有效擊殺來犯的次音速反艦飛彈，大幅提升艦艇防衛戰力。圖為海軍康定級軍艦執行76砲射擊訓練，位在艦艏A砲位的76砲，已改為具有匿蹤構型的砲塔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將動支近百億元預算，為海軍主戰艦艇現役的76型快砲進行大升級，加改裝STRALES型套件以及增購DART導引砲彈，可以有效擊殺來犯的次音速反艦飛彈，大幅提升艦艇防衛戰力。圖為海軍康定級軍艦執行76砲射擊訓練，位在艦艏A砲位的76砲，已改為具有匿蹤構型的砲塔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    2022/09/04 13:58

    〔記者羅添斌／台北報導〕112年度國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，也讓三軍司令部有較充裕空間可以執行主戰裝備的性能提升，根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將動支近百億元預算，為海軍主戰艦艇現役的76型快砲進行大升級，加改裝STRALES型套件以及增購DART導引砲彈，可以有效擊殺來犯的次音速反艦飛彈，大幅提升艦艇防衛戰力。

    據指出，這項性能提升計畫，就是在現有的海軍76快砲加裝STRALES套件，將現役76快砲系統加裝並更換無線電射頻導引系統以及配套的射控系統，再增購快速飛行可控制的導向砲彈（Driven Ammunition Reduced Time of flight，簡稱DART），讓艦砲可以有效執行對水面、地面射擊，以及接戰低空慢速目標丶次音速反艦飛彈等空中目標。

    相關人士也表示，76型快砲加改裝STRALES型套件，並且使用DART導引砲彈後，在國外的實彈射擊驗證中，DART砲彈能有效掌握到10公里外的飛行目標，並且射擊攔截命中。

    我國海軍使用MK75型76公厘快砲，是由義大利奧托梅萊拉公司（OTOMelera）生產，目前海軍各型艦艇配置的數量達到20餘門，也是歐美國家海軍艦艇普遍使用的艦砲，由於服役日久，各國都採取性能提升措施，既要延長艦砲使用壽命，也要提高其防衛丶攔截敵方來犯反艦飛彈的精準度。

    軍方人士今天指出，海軍在2017年就已先送1套76快砲系統到義大利原廠改裝升級，外型更改為匿蹤構型，並提升快砲的射速達到每分鐘100發，原擬計畫全海軍艦艇的MK75型76公厘快砲，都要進行全面的性能提升，但因為受限於國防預算額度，因此海軍改以分項丶分階段提升方式執行，其中，部分76快砲外裝已陸續改為匿蹤構型。

    軍方人士說，受惠於明年度國防預算數額突破4000億大關，在新型武器系統的採購案之外，三軍也有充分的空間可以執行現役主戰裝備的性能提升計畫，除了陸軍獲得72.45億元的預算額度，明年起啟動M60A3戰車引擎外購案之外，海軍主戰艦艇的MK75型76公厘快砲性能提升案，更獲得近百億元額度的支持。

    根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將在明年度（112年度）起啟動「76快砲STRALES型加改裝」外購案，總金額達到67億1817萬3千元，預計執行到122年度完成，為期11年。另一項相關計畫則是「76快砲STRALES型DART彈」外購案，總金額為27億零80萬元，同樣是自明年度起執行，預計到120年度完成，為期9年。

    海軍沱江（左）丶塔江軍艦（右），艦上的76快砲都是匿蹤構型。（資料照）

    海軍沱江（左）丶塔江軍艦（右），艦上的76快砲都是匿蹤構型。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》M60A3戰車明年起全面「換心」 動支72.45億外購新式引擎
    2022/09/04 10:07

    獨家》M60A3戰車明年起全面「換心」 動支72.45億外購新式引擎
    國防預算》防中共斬首戰 憲兵投入1.3億買機動指揮車
    2022/08/31 14:42

    國防預算》防中共斬首戰 憲兵投入1.3億買機動指揮車

    擁抱八期公園水岸風景 「坤悅君睿」璀璨登場
    國防預算》新巡防艦改構型！ 海軍「1換2」先造輕型巡防艦
    2022/08/31 12:18

    國防預算》新巡防艦改構型！ 海軍「1換2」先造輕型巡防艦
    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力
    2022/08/26 13:15

    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    明年國防預算大增關鍵 主計長︰因應兩岸情勢機艦油料維修
    2022/08/25 16:36

    明年國防預算大增關鍵 主計長︰因應兩岸情勢機艦油料維修
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播