海軍76快砲百億大升級 改裝STRALES型+DART彈可擊殺反艦飛彈

根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將動支近百億元預算，為海軍主戰艦艇現役的76型快砲進行大升級，加改裝STRALES型套件以及增購DART導引砲彈，可以有效擊殺來犯的次音速反艦飛彈，大幅提升艦艇防衛戰力。圖為海軍康定級軍艦執行76砲射擊訓練，位在艦艏A砲位的76砲，已改為具有匿蹤構型的砲塔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2022/09/04 13:58

〔記者羅添斌／台北報導〕112年度國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，也讓三軍司令部有較充裕空間可以執行主戰裝備的性能提升，根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將動支近百億元預算，為海軍主戰艦艇現役的76型快砲進行大升級，加改裝STRALES型套件以及增購DART導引砲彈，可以有效擊殺來犯的次音速反艦飛彈，大幅提升艦艇防衛戰力。

據指出，這項性能提升計畫，就是在現有的海軍76快砲加裝STRALES套件，將現役76快砲系統加裝並更換無線電射頻導引系統以及配套的射控系統，再增購快速飛行可控制的導向砲彈（Driven Ammunition Reduced Time of flight，簡稱DART），讓艦砲可以有效執行對水面、地面射擊，以及接戰低空慢速目標丶次音速反艦飛彈等空中目標。

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相關人士也表示，76型快砲加改裝STRALES型套件，並且使用DART導引砲彈後，在國外的實彈射擊驗證中，DART砲彈能有效掌握到10公里外的飛行目標，並且射擊攔截命中。

我國海軍使用MK75型76公厘快砲，是由義大利奧托梅萊拉公司（OTOMelera）生產，目前海軍各型艦艇配置的數量達到20餘門，也是歐美國家海軍艦艇普遍使用的艦砲，由於服役日久，各國都採取性能提升措施，既要延長艦砲使用壽命，也要提高其防衛丶攔截敵方來犯反艦飛彈的精準度。

軍方人士今天指出，海軍在2017年就已先送1套76快砲系統到義大利原廠改裝升級，外型更改為匿蹤構型，並提升快砲的射速達到每分鐘100發，原擬計畫全海軍艦艇的MK75型76公厘快砲，都要進行全面的性能提升，但因為受限於國防預算額度，因此海軍改以分項丶分階段提升方式執行，其中，部分76快砲外裝已陸續改為匿蹤構型。

軍方人士說，受惠於明年度國防預算數額突破4000億大關，在新型武器系統的採購案之外，三軍也有充分的空間可以執行現役主戰裝備的性能提升計畫，除了陸軍獲得72.45億元的預算額度，明年起啟動M60A3戰車引擎外購案之外，海軍主戰艦艇的MK75型76公厘快砲性能提升案，更獲得近百億元額度的支持。

根據最新送達立法院的112年度國防部公開預算書顯示，海軍將在明年度（112年度）起啟動「76快砲STRALES型加改裝」外購案，總金額達到67億1817萬3千元，預計執行到122年度完成，為期11年。另一項相關計畫則是「76快砲STRALES型DART彈」外購案，總金額為27億零80萬元，同樣是自明年度起執行，預計到120年度完成，為期9年。

海軍沱江（左）丶塔江軍艦（右），艦上的76快砲都是匿蹤構型。（資料照）

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