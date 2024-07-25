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農業部6月底允提供超思蛋檢疫證明 張啓楷：至今仍未收到回覆

另外，台灣電力公司台北北區營業處表示，淡水區奎柔山路停電260戶，台電加派人力搶修中，預定下午5點復電；石門區累計停電258戶、三芝區累計146戶，已全數復電。（資料照）

另外，台灣電力公司台北北區營業處表示，淡水區奎柔山路停電260戶，台電加派人力搶修中，預定下午5點復電；石門區累計停電258戶、三芝區累計146戶，已全數復電。（資料照）

2024/07/25 14:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院進口雞蛋專案調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷今（25）日表示，他於6月28日總質詢時曾詢問農業部長陳駿季2年前進口日本蛋是否來自禽流感疫區，陳承諾將在一週內提供檢疫證明，但至今快一個月過去仍無下文。他也提及，若不是大法官暫時處分凍結立法院調查權，這些疑問在聽證會上，相關人士會跟全民解釋清楚。

張啓楷表示，超思在前年進口大量日本蛋，不只沒有合約、賺取暴利，「賣一顆蛋幾乎可以賺兩顆蛋的價格」，浪費人民納稅錢。另外，根據當時國際和國內媒體報導，日本自2022年10月爆發禽流感，到隔年3月，疫情嚴重至少影響23個道縣，包括本州、九州等地都有疫情傳出。當時日本總計撲殺超過1700萬隻禽鳥，尤以蛋雞等雞隻為甚，並因此造成雞蛋銳減、價格飆漲等情況。

張啓楷質疑，「你我已下肚的，究竟是什麼蛋？」，他在6月28日的總質詢中，當著閣揆卓榮泰的面，詢問農業部長陳駿季。當天，陳駿季親口承諾將在一週內提供檢疫證明，但如今已過去4週，卻依舊未收到任何農業部的回覆和資料。

「究竟是不能說？還是不敢說？」張啓楷說，去年超思從巴西買蛋，因為巴西爆發禽流感，當時的農業部長陳吉仲說巴西幅員廣大，超思買的蛋不在禽流感疫區，但前年從日本買蛋，農業部卻到現在連最基本的檢疫報告還拿不出來。到底是中央畜產會不願意提供相關資料？還是故意拖延、掩蓋？日前陳吉仲直接挑明不出席立法院進口雞蛋調查小組的聽證會，「是在怕什麼嗎？」

張啓楷認為，政府只要拿出檢疫證明、產地證明，一切疑問都可以解開，也讓民眾安心，但農業部卻一再拖延、掩蓋。另外，日本的溯源和產銷履歷制度領先台灣，日本進口蛋若循合法管道，應可追蹤至來源農場。但農業部至今不願意告知雞蛋的來源農場，也不願意提供相關可供溯源的資料，究竟是為了什麼？

張啓楷強調，如果不是大法官暫時處分凍結立法院調查權，這些疑問在聽證會上，陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、超思董事長秦語喬和農業部就可以跟全民解釋清楚。不過，他們們不會鬆懈，相信真相一定有水落石出的一天，農業部答應的產地證明和檢疫證明

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