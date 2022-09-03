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    首頁　>　政治

    公廁政見影片引熱議 陳時中競辦：徵求創作者同意後已調整

    民進黨台北市長參選人陳時中公廁政見影片中的這段畫面引發爭議。（截圖自陳時中公廁政見影片）

    民進黨台北市長參選人陳時中公廁政見影片中的這段畫面引發爭議。（截圖自陳時中公廁政見影片）

    2022/09/03 15:32

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3）日發表市府公廁全面汰換成免治馬桶的政見，記者會首映與網紅四叉貓合作的影片，其中一幕陳時中救援提供衛生紙的畫面引發偷窺討論，陳時中競選辦公室從善如流，取得創作者諒解，緊急調整影片後重新上架。

    陳時中競選團隊今天公布的影片中，四叉貓在公廁上完廁所後卻發現沒有了衛生紙，苦惱的敲敲隔間詢問隔壁廁所的人有沒有衛生紙？結果，從空而降一個免治馬桶坐墊，當他抬頭一看，就見陳時中從隔間上方探出頭，笑著對他比YA；影片播放現場，引起一片笑聲，但在社群發布後，卻引起偷窺創傷的討論。

    有人認為立意良善，但影片的腳本不妥，讓人聯想到公廁偷窺狂，有可能喚起一些曾因偷窺受創的負面影響；也有人說，從隔壁廁間探頭是不少人的夢魘，若是其他政黨的參選人推出，早就被噴爆。

    民進黨台北市長參選人陳時中3日舉行 「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。（記者劉信德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中3日舉行 「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。（記者劉信德攝）

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