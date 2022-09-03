簽署同意電視台辯論 蔣萬安：不是要爭得面紅耳赤

國民黨台北市長參選人蔣萬安，今出席台北市黨部原住民委員會會議暨輔選會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/03 12:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前向藍綠對手下戰帖，拋出每週進行政策辯論，民進黨台北市長參選人陳時中回應，應提出政策檢討，不要只想教訓別人。國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午表示，辯論目的不是要爭得面紅耳赤，是要讓市民了解候選人對未來施政願景及城市治理的理念。

黃珊珊拋出每週辯論成為近日選戰關注焦點，蔣萬安辦公室日前表示，蔣萬安已接受聯利媒體股份有限公司（TVBS）邀約，簽署參加「選舉辯論會意向書」。

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蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部原住民委員會會議暨輔選會議，也被媒體追問辯論一事。

蔣萬安說，辯論目的不是辯倒對方或爭得面紅耳赤，最重要的是讓市民朋友了解候選人對於台北市政未來的願景以及對於城市治理的理念，最重要是幫市民發問、幫大家發聲，站在市民角度提出民眾需求解方。

蔣萬安還說，透過辯論公開表達對城市擘畫的願景，更重要是在後續時間多跟市民接觸、了解心聲，以及未來擔任台北市長如何提出具體政見牛肉，幫市民解決問題，像是他之前所提生育計畫、解決居住問題，都得到年輕朋友正面的回應，接下來，會提出長照政見和透過公辦都更解決整宅問題，積極回應市民朋友的需求。

媒體問黃珊珊拋出每週公開政策辯論，陳時中回嗆，「不要只想教訓別人」，對此蔣萬安說，辯論真正目的是希望市民朋友透過辯論的方式，更了解候選人的政策牛肉，以及如何透過國際觀沒有行政包袱，創新的思維，帶領台北市把過去8年停滯的建設，在未來完成，提供更好的市政服務，這才是辯論的目的。

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