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    首頁　>　政治

    陳時中拋坐月子補貼 蔣萬安酸：養住都不管？

    國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他先前就提出催生、助養、好住三個層面育兒政策，不像對手陳時中的政策是一次性煙火。（圖由蔣萬安委員辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他先前就提出催生、助養、好住三個層面育兒政策，不像對手陳時中的政策是一次性煙火。（圖由蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/08/31 11:33

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨推出社福政見，包括坐月子補貼3.6萬元、針對6至18歲民眾每年發1500元藝遊券。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安今質疑，陳時中僅提出月子補帖，難道之後的養、住都不管嗎？蔣也說，他先前就提出催生、助養、好住三個層面育兒政策，不像陳的政策是一次性煙火。

    近來蔣萬安一直強調自己沒有豐沛行政資源及選舉經費，只有雙腳，卻被陳時中酸對擁有的資源完全不重視，把自己做小了。蔣萬安今天上午受訪回應，台灣人就是靠雙腳走出一片天，他也知道自己的優勢與劣勢，他的劣勢就是面對雙重在野，資源相較兩位對手微不足道，但他的優勢就是堅定的意志、為台北市民打拚的決心、以及台北市民對他的期待。

    蔣萬安隨後也批評陳時中提的社福政策，包括每個月發1500元藝遊券給年輕朋友，經費就要4億多元，但政策目標是什麼都講不清，陳提出坐月子補帖，「難道月子後相關的養、住你都不管了嗎？」蔣說，反觀他所提出的養育政策有非常清楚的目標，要減輕年輕朋友負擔，有催生、助養、好住三層面，不像陳一次性煙火，卻不管後續教育、居住問題。

    蔣萬安也說，他提出生育獎勵從2萬元變成4萬元，生第二胎直接入住社宅租金8折，有清清楚楚目標，不只是鼓勵生育，後續養兒、公托全額補貼、入住社宅租金8折，要一整串連動式減輕年輕人在台北的負擔，這絕對不是無意義花錢，投資下一代就是投資台北。

    立法院即將開議，蔣萬安表示，接下來會扮好自己的角色，他是立法委員，會強力監督政府施政，不管透過質詢、提案、修法，持續扮演好腳色，在每個崗位全力為市民服務。市民關心的議題都是他要為民眾發聲的地方，不管施政缺失、疫苗採購，民眾若有疑慮，他都會站在人民立場幫忙爭取發聲。

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