再向陳時中、蔣萬安喊話快辯論 黃珊珊：別浪費社會成本

黃珊珊表示，辯論越快越好、隨時都準備好。（記者方賓照攝）

2022/09/02 13:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊拋出每週一次辯論，被對手民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安拒絕，但2人聲稱已勾選要辯論，黃珊珊今早受訪時表示，那是台北市選舉委員會11月會舉辦的，但時間已經太晚，她還喊話要2人別再浪費社會成本，並表示辯論越快越好、隨時都準備好。

黃珊珊上午出席「台北3C電腦電玩電器空調影音展」，會前接受媒體訪問。媒體問起黃珊珊今早在臉書PO文，嗆陳時中、蔣萬安「不敢辯論的候選人對得起選民嗎？」一事，黃珊珊說，現在是希望能針對每個政策每週進行辯論，這幾天有不少電視台包括三立、華視都有簽同意書，都是有公信力的媒體，每週針對個別議題進行電視辯論，真理會愈辯愈明。

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黃珊珊說，陳時中和蔣萬安勾選的辯論會，是選委會辦的，那時都已經11月了，時間太晚，她喊話要2人別再浪費社會成本，每天隔空喊話，不如先把自己想的東西說清楚，希望政策都在腦袋裡面，而不是一些外包、發包過來政策，可能沒辦法吸收，所以沒辦法辯論。

媒體問辯論何時會展開？黃珊珊表示，希望越快越好，隨時都準備好。

台北市長柯文哲昨在議會備詢被問到陳時中表示要公開大巨蛋檔案資料，當場爆粗口大罵陳時中「屁話連篇」，陳時中今早對此回應表示，「要對議員有禮貌」。黃珊珊上午受訪也被問此事時表示，柯文哲應該不是對議員，而是針對陳時中，且大巨蛋檔案全部從頭到尾都在網站上，上網看一下就可以看到全部，已經公布7年了。

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