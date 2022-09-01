4前副市長加入團隊 蔣萬安：打造台北更宜居環境

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）昨日出席「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問發佈會，宣布四位前台北市副市長陳威仁（左二）、李永萍（右二）、陳永仁（右一）、邱文祥（左一）出任競選團隊市政最高顧問。 （記者羅沛德攝）

2022/09/01 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰三腳督，國民黨籍市長參選人蔣萬安昨天公布競選團隊市政最高顧問，由四位前台北市長郝龍斌時代的副市長擔任，分別為陳威仁、李永萍、邱文祥及陳永仁。蔣強調，一個人也許走得快，但一群人才能走得遠，盼借助四人的資歷，打造台北市更宜居的環境。

今登記參選

曾擔任北市都市發展局長的陳威仁表示，台北市經多年發展，出現商圈衰敗、老舊等問題，如何改造，是下一任市長的重要責任，永續發展的城市要考慮機能發展，未來會召集產官學各界協助蔣萬安完成計畫。

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曾當過文化局長的李永萍說，近年來台北市因不同施政理念與疫情發生，導致與世界連結又中斷，要讓台北回到國際令人驕傲的板塊，文化力、設計力、品牌力都需再升級，台北市也需要年輕的市長來領導。

擔任過台北市立聯合醫院總院長的邱文祥則說，台灣的醫療水準本來就是國際水準，尤其是台北市，如何把台北醫療國際化是未來市長的重要課題，防疫雖重要，但經濟也要兼顧，未來也會對長照、老年化社會逐一提出有效方法。

陳永仁表示，台北市必須由一位年輕、有國際觀的市長，帶領市民到國際舞台，把全球最先進成熟的技術帶回台北。

蔣萬安指出，四名顧問在不同領域的專長包括市政建設、文化提升、環保、健康城市等，希望借助四位過去完整的行政資歷，替台北打造更宜居永續的環境。

民進黨籍參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊都在昨日完成參選登記，蔣萬安將在今天登記。

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