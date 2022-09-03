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    台北選情初探》三強爭霸 陳時中、蔣萬安、黃珊珊各具優勢

    台北市長參選人數爆炸！共有十二人登記參選，創下歷年直轄市長選舉最多人登記參選的紀錄。（資料照）

    台北市長參選人數爆炸！共有十二人登記參選，創下歷年直轄市長選舉最多人登記參選的紀錄。（資料照）

    2022/09/03 05:30

    〔記者何玉華、蔡亞樺／台北報導〕台北市長參選人數爆炸！共有十二人登記參選，創下歷年直轄市長選舉最多人登記參選的紀錄，其中以民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊三人競爭最受矚目，頻被外界拿來與一九九四年陳水扁、黃大洲、趙少康競選情況對比，雖時空環境改變、參選人特質也不相同，唯三強競爭仍有得一搏。

    奪回首都 民進黨看好今年最有勝算

    陳時中與黃珊珊都在八月卅一日完成參選登記，蔣萬安則在九月一日由十二名青年陪同登記；其他還有台灣維新黨蘇煥智等共十二人登記參選。選委會表示，將於十月十四日完成資格審查，符合資格者將通知進行抽籤。

    參選人以陳時中、蔣萬安、黃珊珊的競爭最受矚目，外界常以一九九四年陳水扁、黃大洲、趙少康的戰況對比，民進黨也看好今年是最有勝算的一次。國民黨過去在台北市長期執政，藍綠基本盤約六四比，雖有柯文哲八年執政，但以蔣萬安的個人條件，實力不容輕忽；與民進黨「分手」的台北市長柯文哲，全力相挺黃珊珊，執政優勢及行政資源，讓黃珊珊的聲勢也不弱。

    陳時中宣布參選之初，蔣萬安的民調一度僅領先陳時中五％左右，在藍軍眼中顯得相當危險，以往年市長選舉投票率約七成，國民黨的民調應領先兩位數以上，才能穩住局面，也因此出現蔣萬安、黃珊珊的棄保說。

    陳時中防疫指揮官的角色，讓他在這場選戰中，有可能成也防疫、敗也防疫，必須審慎拿捏；蔣萬安的政黨包袱，在兩岸關係緊張的氛圍下，勢必受到衝擊；而黃珊珊是否能在藍綠夾擊下守住選票進而勝出，將是場硬戰。

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