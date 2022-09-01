蔣萬安騎Youbike登記參選台北市長 昔抗議陳時中男子也現身

台北市長選戰三腳督，國民黨籍參選人蔣萬安則選在今天登記參選。（記者方賓照攝）

2022/09/01 11:36

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰三腳督，民進黨籍候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊都已在昨早登記參選，國民黨籍參選人蔣萬安則選在今天登記。蔣萬安上午在12位青年陪同下，一起騎乘Youbike前往台北市選舉委員會登記參選，並號召民眾一起加入他的行列。7月底曾在萬華龍山寺陳時中陳情遭拖走的阿伯，今天也現身選委會向蔣喊話「蔣委員你願意向台北市民許下承諾、守護台北市民的財產？」蔣聽到馬上走上前與阿伯握手，並承諾會守護市民的財產、健康安全。

蔣萬安表示，今天是他登記參選的日子，一路走來風風雨雨、有很多傳言，蔣表示，他參選的初衷就是對於故鄉的使命感，他出生、成長、求學都在台北，以前在國外念書，只要與外國友人談到來自台北，大家都眼睛一亮，因為台北是一流城市，也是懷抱夢想的年輕朋友實現自我的舞台。

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但蔣萬安表示，過去幾年台北市似乎蒙上一層灰，市容一成不變，商圈人潮消散，過去人人嚮往來到台北「北漂」，現在卻出現脫北朝，過去8年台北市人口從270萬跌破250萬。蔣說，台北身為首都有一定象徵，當然要引領台灣走向未來，作為台北市長需要安定、安心、穩定、持衡的政策，而不是天天口水戰，台北市光榮歷史從來不是口水，而是靠人民汗水建立起，他希望維護、愛護台北市，這就是他參選的初衷。

不過今天蔣萬安登記參選，卻不像民進黨、民眾黨邀情議員候選人陪同，達到母雞帶小雞，引來藍營基層反彈。對此蔣表示，一直都有相關選舉規劃，每個候選人都有自己安排，今天單純想邀請年輕朋友騎自行車來現場，他過去在立院8年都有與黨籍議員有合作，所有黨籍議員都是台北隊，接下來會與議員緊密合作，不管是抽籤、後援會陸續成立等造勢活動，都會與議員合體，展現全體器識，贏得年底選舉。

值得注意的是，7月底曾在萬華龍山寺向陳時中陳情遭拖走的阿伯，今天也現身台北市選舉委員會1樓。阿伯更在蔣萬安接受媒體聯訪後大聲喊話「蔣委員你願意向台北市民許下承諾、守護台北市民的財產？」蔣聽到馬上走上前與阿伯握手，並拍背承諾，「一定守護台北市民的財產、健康安全」。

阿伯又追問，「那你願不願意盡所有力量幫助有冤屈的市民？」蔣萬安也說會幫大家發聲，蔣也跟阿伯說，已經接過了他的陳情、幫他召開過協調會，也會持續努力幫他發聲。阿伯也向蔣萬安道謝，並詢問若投資人賠錢了，期貨商做報表騙他們賺錢是否正確，蔣表示，會持續幫忙跟主管機關溝通。阿伯聽到也說「感謝委員，請你多保重。」

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