台北城博會線上線下參與人次低 陳怡君：柯、黃成績單慘不忍睹

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行。（記者楊心慧攝）

2022/09/03 15:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，台北市政府原預估線上可有百萬人次參與，但台北市議員陳怡君發現，8月27日開展至9月1日，線上觀看每天只有2萬多個點擊、館內參展人次每日3萬多人，「畢業展」根本慘不忍睹，就是柯文哲畢業考分數、黃珊珊的面試成績單的最佳寫照。

陳怡君表示，柯文哲比照世大運規模宣傳台北城博會，砸8000萬，結果台北市民無感、觀光客不買單，成績慘不忍睹，網路及實體宣傳活動早在一個月前就起跑，結果實體觀展人次、和網站點擊次數，卻是雷聲大雨點小，不僅空而不實，更是把市民的納稅錢拿去打水漂。

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陳怡君調閱資料發現，實體觀展人次只有在週六開幕當天破萬，之後就每況愈下、甚至腰斬，截至9月1日每天只有4000人捧場，線上展的點擊數字更是不如預期，8月27日至8月31日總點擊數16萬多，平均每天3萬多個點擊數，以進入一個網站平均會有5次點擊的假設下，等於每天只有6600人次進站。

陳怡君痛批，柯文哲誇下海口，準備城市博覽會，如今市民實際「用腳投票」，證明城博不僅虛有其表，還敗絮其內，主導完又落跑選市長的黃珊珊更是難辭其咎，這就是柯文哲的畢業考分數、黃珊珊的面試成績單，終會受到選民的嚴格檢驗。

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