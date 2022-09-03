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    首頁　>　政治

    陳時中提公廁換免治馬桶 柯P：有執政經驗就知行不行

    台北市長柯文哲今上午視察建國抽水站。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲今上午視察建國抽水站。（記者王藝菘攝）

    2022/09/03 13:37

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3日）發布公廁馬桶換免治馬桶政見，台北市長柯文哲今上午視察建國抽水站，會後受訪表示，也不是不可以，但執政有時候要經驗，過去他也曾思考社會住宅是否要設免治馬桶，後來發現損壞率、維護費用太高，後來就沒用，柯也說：「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行。」

    柯文哲認為，若公廁使用免治馬桶，很難確保民眾每個都會使用，現階段問他，他認為維護成本太高、太困難，或許經過10年、20年，國民水準高了，大家都習慣使用，要改也可以。

    柯文哲指出，他也不好意思批評陳時中，但有實際執政經驗的人就知道這個行不行，政治常常是這樣，育兒津貼增加、坐月子，這些都可以，他也清楚就算給年輕人多兩萬塊，他們也會不會生小孩，多給幾萬塊也不會去結婚，只是有政治上宣傳效果。

    柯文哲表示，他倒是覺得這個階段，大家不要提撒幣政策，雖然撒幣政策當然都可行，但會擠壓到其他項目，為什麼每個縣市到最後，財政紀律會垮掉，就是不敢刪預算只好舉債，他主張每個候選人盡量不要提撒幣政策，雖然可以執行，但這種風氣養成財政紀律就很難控制。

    另外，陳時中在宣傳影片找網紅四叉貓拍影片，柯文哲認為，台灣的困境就是現在大家都在問說誰選得上，但不是問誰可以做得好，選舉已變成一種表演事業，政治的核心是執行力，講一大堆執行力很差，但這是他個人的抱怨，相信台北市民的平均素質是台灣較高的，所以應該逼迫候選人做政見的辯論，每天拍影片也是個數值，大家會把注意力轉移。

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