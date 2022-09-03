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    陳時中提公廁換免治馬桶 黃珊珊：提升公廁品質優先

    黃珊珊今上午前往永春市場參加「永春市場中秋回饋大方送」活動。（黃珊珊辦公室提供）

    黃珊珊今上午前往永春市場參加「永春市場中秋回饋大方送」活動。（黃珊珊辦公室提供）

    2022/09/03 13:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3日）發布公廁馬桶換免治馬桶政見，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午前往永春市場參加「永春市場中秋回饋大方送」活動，受訪表示，台北市公廁都有評鑑方式，重點還是管理和維護，希望提升個別品質，不要華而不實。

    黃珊珊坦言，過去也曾經思考設置，但有些地方像是市場就表達反對，對他們來說可能管理維護會有困難，後來認為就是實用性最重要、提升公廁品質優先。

    另外，黃珊珊日前開首場政見發表會，卻被陳時中競選總幹事吳思瑤批評99%是台北市長柯文哲的政策，質疑「柯規黃隨」；黃珊珊說明，原本好的政策就是要在現有基礎上往前走，難道要推翻目前的所有計畫嗎？她也反酸，吳思瑤是99%沒看，還是99%看不懂？

    黃珊珊強調，她的政見是就現有基礎往上加，過去任議員以及副市長時就思考很多、很久，確實有些無法落實，所以她提的是未來30年的規劃，民進黨若有意見，也請他們提出未來30年計畫。

    媒體詢問高端疫苗的保護效益報告公布的爭議，黃珊珊質疑，陳時中說要公開透明，的確公開透明才能接受檢驗，她認為高端花了多少錢、有多少量被銷毀應要說明清楚，但是現在有多少效能也不敢說，難道政府花了這些錢不需要跟人民交代嗎？

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