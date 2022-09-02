桃園市長選舉4人登記 有立委、前院長、CEO熱鬧非凡

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/02 22:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕地方公職人員選舉於今下午5點30分結束登記，其中市長部分共有4人完成登記，除民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶是現任立委外，國民黨張善政曾任行政院長、無黨籍鄭寶清則是讓台鹽聲名大噪的專業CEO，也讓這次桃園市長選舉熱鬧非凡。

其中張善政是馬英九總統時代最後一任行政院長，任內頗受好評，加上科技人出身，頂著美國康乃爾大學博士的確讓人耳目一新，只是學者出身，佛系打法一度讓黨內頗有微言。

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至於鄭運鵬是立委，也是民進黨黨團書記長，2016年投入蘆竹、龜山及桃園大檜溪選區立委選舉，擊敗勁敵陳根德、2020年又連任，鄭運鵬走的是快樂、年輕路線，臉書上常常有年輕人議題，頗獲年輕人好評。

賴香伶則是工運出身，擔任台北市政府勞動局長5年，被市長柯文哲譽為最認真的勞動局長，目前是民眾黨不分區立委，本身是苗栗客家人，此次參選也訴求客家選票。

鄭寶清也是民進黨創黨元老，曾代表民進黨和朱立倫角逐桃園縣長大位，也曾擔任多屆立委，在扁政府時代也擔任台鹽董事長，銳意改革頗獲好評，讓外界認同其CEO形象，2020年爭取連任時，敗給國民黨萬美玲，但仍關注地方事務。

國民黨桃園市長參選人是前行政院長張善政。（資料照，記者林正堃攝）

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