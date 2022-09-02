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    首頁　>　政治

    徐正文脫黨登記參選北市議員 國民黨市黨部：違反黨紀

    國民黨中央委員徐正文以無黨籍身分脫黨參選，登記北市大安文山區議員選舉。（徐正文提供）

    國民黨中央委員徐正文以無黨籍身分脫黨參選，登記北市大安文山區議員選舉。（徐正文提供）

    2022/09/02 22:39

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨中央委員徐正文上個月在全代會，與其他黨代表發生肢體衝突，聲稱被毆打的徐正文今上午現身台北市選舉委員會，欲脫黨參選，在孫文學校總校長張亞中勸說下，暫緩登記，經過一個下午的思慮，徐正文仍決定脫黨參選，下午前往選委會登記參選北市大安文山區市議員。

    國民黨台北市黨部黃呂錦茹說，凡是中國國民黨黨員沒經過黨部提名而登記參選，就是違反黨紀。是否開除黨籍，黃呂表示，市黨部紀律委員會先找當事人了解狀況，依不同狀況做不同處分，雖然徐正文屬於黃國樑黨部，但登記參選是在台北市，因此召開考紀會再將結果報給黨中央。

    徐正文上午在選委會受訪表示，他至今尚未參選登記，但昨天收到考紀會說他參選登記，要開考紀會處理，他受到政治迫害，要把正藍轉成深黑。他在全代會受到暴力襲擊，至今傷口還在，黨中央卻沒嚴懲暴力者，前2天還接到恐嚇電話，叫他不准提告，因此慎重考慮是否參選大安文山議員來保護家人。

    傍晚時刻，徐正文發出聲明表示，很遺憾黨中央至今沒有回應暴力事件，深思熟慮下，他為保護家人及自己安全和台北市民安全，唯有自己參選當上議員，才能對政府要求及監督避免類似事件再度發生，故正式參加台北市大安文山市議員選舉。

    徐正文強調，對國民黨他有深厚感情，「它可以不要我，我生氣難過也不會不要它，因為不是它的問題，是少數的人問題」，他會全力協助國民黨台北市長參選人蔣萬安擔任市長，完成真正抗中（民進黨台北市長參選人陳時中）保護台北。

    國民黨中央委員徐正文，以無黨籍身分脫黨參選，登記北市大安文山區議員選舉。（徐正文提供）

    國民黨中央委員徐正文，以無黨籍身分脫黨參選，登記北市大安文山區議員選舉。（徐正文提供）

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