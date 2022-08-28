國民黨全代會 中央委員徐正文不滿議程爆肢體衝突

國民黨28日在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，過程中有黨員意見不合，爆發肢體及嗆聲衝突。（記者羅沛德攝）

2022/08/28 15:14

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨今日舉辦第21屆第2次全國代表大會，上午會議順利進行。豈料，下午進行到第三會議時，國民黨中央委員徐正文因不滿議程程序，鼓動現場黨代表進行覆議表決，引發部分黨代表不滿，甚至還爆發肢體衝突。此時，國民黨全代會直播畫面突然切換成「休息一下，馬上回來」。

國民黨全代會下午由前國民黨副主席曾永權擔任第三次會議主席，當會議即將進行到一般提案第5案前，徐正文上台發言，要求依照大會議事規則第29條規定，覆議第4案，並強調現場只要超過100人覆議，就要進行表決，但曾永權尚未採納。

請繼續往下閱讀...

隨後，徐正文向現場黨代表喊話，要求支持者站起來覆議，部分不滿徐的與會者上前溝通，不料卻爆發拉扯、推擠，徐正文的眼鏡甚至被壓壞。

衝突爆發後，與會人士立即上前將雙方拉開，衝突才平息下來，隨後繼續一般提案發言。另，當衝突爆發後，現場直播畫面立即切換成「休息一下，馬上回來」。

對於今日全代會上的衝突情況，國民黨文傳會副主委林家興表示，據了解是黨代表之間有意見不合的狀況，因此在現場爭執，他們希望黨內同志有意見都可以平和溝通、化解分歧，共同為年底選戰團結努力，爭取勝選。

國民黨全代會爆發衝突，中央委員徐正文因不滿議程程序，鼓動現場黨代表進行覆議表決，引發部分黨代表不滿，甚至還爆發肢體衝突。（記者王千豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法