徐正文鬧場全代會 朱立倫：黨內自有制度處理

國民黨主席朱立倫29日出席中評會，會前與中評委握手致意。（記者塗建榮攝）

2022/08/29 09:39

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨舉行全代會，爲年底九合一大選造勢，但下午議程卻遭到中央委員徐正文干擾，導致黨代表間的衝突，對於是否送考紀會處理？國民黨主席朱立倫表示，若爲個人利益引起爭議，自有黨內的制度會處理。

朱立倫今早出席國民黨第21屆111年度中評會會議，對於全代會昨日下午的相關風波，朱立倫受訪時表示，全代會昨天的中心任務就是團結勝選，全代會當然會有很多黨代表表達不同意見，這才是國民黨的黨內民主，是最基本的態度。

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朱立倫指出，有關黨內的選制，並不是這次的提案，等下次全代會再進行討論﹔至於個別黨代表，如果為了個人的權益，在全代會當中引起一些爭議，自有黨內的制度會處理。對於是否會將徐正文送考紀會？朱提到，徐好像是屬於黃復興黨部，就尊重黃復興的處理。

此外，對於年底九合一選舉的席次預估，朱立倫不再喊六都過半。他今表示，一席都不放棄，昨天是所有22縣市候選人都共同團結，要提到任何數字不就是自己打自己候選人臉嗎？每一位都是不放棄，都是全力以赴，一起加油。

被問到台北及桃園選情，朱立倫認為，國民黨台北市長參選人蔣萬安非常努力，最後要集中選票，團結勝選，不能讓鴨霸的民進黨以及造成這麼嚴重疫情、用句前總統陳水扁講的「踏萬具屍體」的人來當台北市長，這麼多的黑箱和弊端都不清不楚，更是台北市民無法接受的﹔桃園就是穩紮穩打，一步一腳印，國民黨桃園市長參選人張善政非常努力，桃園所有議員、立委、地方人士，大家都團結努力。

針對涉貪遭訴的宜蘭縣長林姿妙是否有換將問題？朱立倫表示，林姿妙完全是大家在宜蘭非常肯定的，雜音是來自綠媒操縱還有特定的聲音，國民黨內大家都很支持林姿妙，都知道她的情況就是綠營惡意的司法操弄。

國民黨29日舉辦中評會。（記者塗建榮攝）

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