為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐正文鬧場全代會 朱立倫：黨內自有制度處理

    國民黨主席朱立倫29日出席中評會，會前與中評委握手致意。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫29日出席中評會，會前與中評委握手致意。（記者塗建榮攝）

    2022/08/29 09:39

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨舉行全代會，爲年底九合一大選造勢，但下午議程卻遭到中央委員徐正文干擾，導致黨代表間的衝突，對於是否送考紀會處理？國民黨主席朱立倫表示，若爲個人利益引起爭議，自有黨內的制度會處理。

    朱立倫今早出席國民黨第21屆111年度中評會會議，對於全代會昨日下午的相關風波，朱立倫受訪時表示，全代會昨天的中心任務就是團結勝選，全代會當然會有很多黨代表表達不同意見，這才是國民黨的黨內民主，是最基本的態度。

    朱立倫指出，有關黨內的選制，並不是這次的提案，等下次全代會再進行討論﹔至於個別黨代表，如果為了個人的權益，在全代會當中引起一些爭議，自有黨內的制度會處理。對於是否會將徐正文送考紀會？朱提到，徐好像是屬於黃復興黨部，就尊重黃復興的處理。

    此外，對於年底九合一選舉的席次預估，朱立倫不再喊六都過半。他今表示，一席都不放棄，昨天是所有22縣市候選人都共同團結，要提到任何數字不就是自己打自己候選人臉嗎？每一位都是不放棄，都是全力以赴，一起加油。

    被問到台北及桃園選情，朱立倫認為，國民黨台北市長參選人蔣萬安非常努力，最後要集中選票，團結勝選，不能讓鴨霸的民進黨以及造成這麼嚴重疫情、用句前總統陳水扁講的「踏萬具屍體」的人來當台北市長，這麼多的黑箱和弊端都不清不楚，更是台北市民無法接受的﹔桃園就是穩紮穩打，一步一腳印，國民黨桃園市長參選人張善政非常努力，桃園所有議員、立委、地方人士，大家都團結努力。

    針對涉貪遭訴的宜蘭縣長林姿妙是否有換將問題？朱立倫表示，林姿妙完全是大家在宜蘭非常肯定的，雜音是來自綠媒操縱還有特定的聲音，國民黨內大家都很支持林姿妙，都知道她的情況就是綠營惡意的司法操弄。

    國民黨29日舉辦中評會。（記者塗建榮攝）

    國民黨29日舉辦中評會。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨全代會 朱：國民黨走正藍與中間路線
    2022/08/29 05:30

    國民黨全代會 朱：國民黨走正藍與中間路線
    黨魁提名中常委比例提高 遭嗆違悖民主
    2022/08/29 05:30

    黨魁提名中常委比例提高 遭嗆違悖民主

    西城崛起轉型國際化 水岸宅保值性高
    朱教頭兩頭燒
    2022/08/29 05:30

    朱教頭兩頭燒
    胡，怎麼說》國民黨何不學點秦檜的guts ，把親中、一中、夏立言訪中當選戰主題？
    2022/08/29 03:13

    胡，怎麼說》國民黨何不學點秦檜的guts ，把親中、一中、夏立言訪中當選戰主題？

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    國民黨全代會 中央委員徐正文不滿議程爆肢體衝突
    2022/08/28 15:14

    國民黨全代會 中央委員徐正文不滿議程爆肢體衝突
    換柱？國民黨電訪徵詢黨代表 臨時換題目有原因
    2015/10/06 16:49

    換柱？國民黨電訪徵詢黨代表 臨時換題目有原因
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播