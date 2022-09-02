年底公職人員選舉競爭激烈 屏東縣共1605人登記

2022年地方公職人員選舉2日登記截止。（記者羅欣貞攝）

2022/09/02 21:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕11月26日登場的地方公職人員選舉今天（2日）登記截止，屏東縣長有民進黨周春米、國民黨蘇清泉、時代力量詹智鈞3人登記，屏東市長有民進黨李清聖、國民黨周佳琪2人登記；縣議員101人登記，加上鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，共1605人登記，比4年前少6人。

屏東縣長2018年有3人登記，今年同為3人，除民進黨派出立委周春米、二度披上戰袍的國民黨蘇清泉外，還有首次征戰屏東縣長的時代力量，由醫師詹智鈞上陣；屏東市長4年前藍綠捉對廝殺，今年民進黨仍由李清聖出戰、國民黨推派周佳琪，同樣上演兩黨對決。

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縣議員部分，今年共有101人登記，比4年前103人少2人，將選出55席，第一選區25人登記最多，搶12席，第二選區12人登記，搶8席，第三選區16人登記，搶10席，第四選區13人搶8席，第五選區5人搶4席，第六選區7人搶3席。其中第五選區到今天下午僅4人登記，原有機會同額競選，但就在截止前3分鐘再有1人登記，形成5搶4。

第七至第十六選區各應選出1席，其中第十一、十五選區1人登記為同額競選，另第九、十三、十四選區均有2人登記，第七、八、十、十二、十六選區均為3人登記。

全縣33個鄉鎮市，共有94人登記參選鄉鎮市長，較4年前多4人，九如鄉、瑪家鄉競爭最激烈，各有5人登記，麟洛鄉1人登記，同額競選。

鄉鎮市民代表共557人登記，較4年前多25人，共將選出334席；村里長部分有850人登記，比4年前少33人，將選出443名村里長。

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