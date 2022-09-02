雲林一定要贏 蔡英文6天2度為劉建國站台

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天斗六競選總部成立，總統蔡英文到場站台助選。（記者黃淑莉攝）

2022/09/02 22:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部今天晚上成立，蔡英文總統6天2度到雲林幫劉建國站台助選，蔡英文指出，剩80多天投票，拜託大家拿出所有力量，讓劉國建及民進黨提名所有候選人都當選，給雲林好的未來。

劉建國競選總本部位在斗六市公明路（雲林國中對面），昨天下午6點成立大會，包括總統蔡英文、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章良、立委蘇治芬及黨提名縣議員、鄉鎮長參選人等人都到場站台，現場湧入數千名支持者，高喊「劉建國凍蒜」、「劉建國加油」、「新雲林拚未來」。

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劉建國表示，未來將提升地方醫療量能，結合20鄉鎮市長，打造雲林成為醫療重鎮、長者照顧服務的模範縣，另啟動與台大工學院、工業局等跨單位合作，開設半導體中下游相關專業技術訓練，留才及育才，並將打造從生技、科技發展的「雙技農業」，發揚地方產業，接軌國際。

蔡英文上台先為劉建國披上候選人彩帶，她指出，看到現場數千民鄉親及競選團隊都在現場，支持最認真、打拚的劉建國，有信心劉建國一定會高票當選雲林縣長。

蔡英文強調，台灣疫情控制好，經濟持續成長，財政狀況也不錯有更多預算來照顧國人，明年中央政府總預算歷史新高，除了社會福利照顧預算增加，地方建設的預算也創新高，我們需地方一位有魅力、敢拚、讓雲林更進步的人來當縣長，就個人就是劉建國。

蔡英文說，雲林這4年在國民黨執政進步的很慢，這幾年嘉義縣已經從農業縣變成工農大縣，現在又有科技大縣，雲林也有這樣條件，大家做伙拚選一位好縣長，把科技帶入雲林，除了農業首都外，未來也是科技聚集所在。

蔡英文強調，11月26日雲林人要做選擇，選一位肯做事、骨力打拚人當縣長，讓劉建國順利當選雲林縣長，也支持民進黨提名候選人都當選，另外她也拜託大家支持18歲公民權的修憲複決案。

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天斗六競選總部成立，劉建國拜託大家支持他入主雲林縣政府。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天斗六競選總部成立，現場湧入數千名支持民眾。（記者黃淑莉攝）

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