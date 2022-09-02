台中市議員133人搶65席 13選區14人登記最多

時代力量台中5參選人今聯合登記。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/02 21:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第4屆市議員選舉登記截止，台中市選委會統計今年共133人登記參選市議員，老將新秀競逐65個議員席次；其中全市17個選區中，以第13選區（大里、霧峰）應選6席，14人登記最多，第4選區（后里、豐原）應選5席、第5（神岡、大雅、潭子）及第8選區（北屯）各應選6人，各有12人登記，均競爭激烈。

今日最後一天登記日，民進黨前台中市議員翁美春退黨參選，以無黨身分登記參選第4選區（豐原、后里）議員，時代力量參選人鄭勁節、吳佩芸、徐小媚、傅智恒、鄒明諺等5人，在黨主席、之委陳椒華陪同下聯合登記，5人並公開財產資料，強調非政治家族出身，只有年輕人的活力與專業的監督力量，盼選民支持。

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下午結束登記後，台中市選委會統計，共有133人登記參選，台中市17個選區中，第13選區（大里、霧峰）登記人數最多，應選6人，有多達14人登記搶進；第4選區（后里、豐原）應選5人，有12人登記；第5選區（神岡、大雅、潭子）及台中市人口最多的第8選區（北屯）各應選6人，也各有12人登記，均競爭激烈。

此外，另第11選區（東、南區）應選5席，有11人登記；第2選區（清水、梧棲、沙鹿）及第3選區（龍井、大肚、烏日）各應選5席，也各有9人登記；至於第6選區（西屯區）應選5人，有8人登記；第7選區（南屯區）應選4席有7人登記；第10選區（中、西區）應選3席有7人登記，均是競爭激烈區。

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