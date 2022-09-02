遭嗆背骨 鄭寶清反問：若沒有背骨的人哪來民進黨？

對於被嗆背骨，鄭寶清反問，「若沒有背骨的人，哪來民進黨？」若沒有背骨的人衝撞體制，現在台灣社會還在戒嚴，何來民主社會？背骨不是每個人可以做到，要有一身硬骨頭。（記者許倬勛攝）

2022/09/02 16:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕前民進黨委鄭寶清脫黨登記參選桃園市長，民進黨祕書長林錫耀、前航空城董事長王義川溫情喊話失敗，鄭寶清態度堅決，不會出席下週中評會，離意甚堅，他說，「若無『背骨』的人，哪來民進黨？」脫黨只為公平正義。

鄭寶清談及遭嗆背骨，他反問，「若沒有背骨的人，哪來民進黨？」他說，若為個人利益，他大可留在黨內、開口就有高官厚祿，況且，時代的改變、社會的變革，都是背骨的人舉起火炬才能達成，若沒有背骨的人衝撞體制，現在台灣社會還在戒嚴，何來民主社會？背骨不是每個人可以做到，要有一身硬骨頭。

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林錫耀、王義川溫情喊話無效，王義川上節目更一度哽咽說。「不信喚不回創黨元老」。鄭寶清則是深深感謝，他說，但大是大非的價值必須恪守，民主是對抗中共的最大武器，但蔡政府執政以來，密室協商、黑箱作業不斷，背離創黨精神，他脫黨參選就是為了找回當初民進黨的創黨精神。

民進黨下週召開中評會討論黨紀，當務之急就是開鍘脫黨的鄭寶清，鄭寶清表態「沒什麼好出席」，因為他是在歷史的關鍵一刻挺身而出。他說，柬埔寨詐騙頻傳，竟有年輕人表示「不得不去，因為在台活不下去」讓他看了眼淚直流，這是年輕人的相對剝奪感，他會悉心營造美好桃園，讓大家可以看得到未來。

各界評估鄭寶清的參選可能會瓜分淺藍選票，鄭寶清則認為，「堵藍厭綠」的年輕人都支持他，相信人民有智慧，知悉選票要流向何方，他的訴求不是為了謀取一官半職，而是為了公平正義，而且他是唯一的在地參選人，「桃園生我育我，死後也會埋在桃園」他深知桃園的每塊角落，鄭寶清說，打個比方，陌生男女忽然說愛你，誰會相信？

PTT網路紅人四叉貓日前踢爆鄭寶清臉書遭5000個海外假帳號攻擊，但這非綠營攻擊，而是遭拖欠尾款的網路行銷廠商所為。對此，鄭寶清自清說，「不可能」，當初該廠商找上他，也履約付款，未料對方拿了錢事做一半就跑，因為綠營參選人付得更多，最後還遭四腳貓（應為四叉貓）抹黑，他謹守父訓「秤頭是路頭」，不可能會欠人一毛錢。

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