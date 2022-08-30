鄭寶清參選遭假帳號攻擊 四叉貓：因鄭欠網軍廠商尾款

民進黨前立委鄭寶清爆出網軍風波。（資料照）

2022/08/30 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，28日他接受媒體訪問時表示，宣布參選後不久，立即遭到5000個海外假帳號攻擊。而今（30日）PTT紅人四叉貓爆料，這5000個帳號根本不是綠營攻擊，而是遭到鄭寶清拖欠尾款的網路行銷廠商所為。

四叉貓昨天在網路直播節目中提到，他在追查新黨網軍的時候，意外發現鄭寶清也用同一家廠商的網軍；他還加碼爆出「案外案」，鄭寶清不只找網軍，而且還拖欠廠商尾款，導致廠商在各大粉專爆料這件事情；四叉貓說，人家網軍也是洗得很辛苦，該付的尾款也是要付，所以才到節目上爆料這件事情。

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四叉貓在臉書貼文表示，網軍廠商聯繫他，雙方在今天私下見面聊八卦，原來鄭寶清答應8月24日要給尾款，結果卻失約，這才導致廠商在27日到鄭寶清的臉書洗了5000個「怒」，所以這件事情根本就不是1450或是綠營攻擊。

四叉貓透露，這筆尾款的數目是500萬元，他今天也觀摩網軍完整的操作手法，並請廠商示範灌他5000個「怒」，所以他今天稍早在臉書的貼文就真的被「怒」灌爆，還被「鄭寶清還錢」的留言洗爆。

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四叉貓的臉書被洗了一排要「鄭寶清還錢」的留言。（圖取自臉書）

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