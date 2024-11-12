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    高雄神鬼女魚販吸金6000萬「人間蒸發」

    漁民捕獲虱目魚。示意圖。非本新聞人物。（資料照）

    漁民捕獲虱目魚。示意圖。非本新聞人物。（資料照）

    2024/11/12 11:31

    〔記者蘇福男／高雄報導〕1名在高雄湖內、路竹市場擺攤的楊姓女魚販，聲稱認識漁會高層，以投資漁獲且高獲利名義引誘民眾投資，結果楊女上月底人間蒸發，目前有8名被害人向警方報案受騙，金額近3000萬元，警方呼籲其他被害人儘速報案，以利後續偵辦及求償。

    湖內警分局初步調查，楊女平日在湖內、路竹等地市場擺攤，有被害人指稱，楊女聲稱認識漁會高層，可領高額優惠存款利率，若投入10萬8000元，每月估可領到1萬元利息。

    由於利率十分誘人，陸續有人投入數十、數百萬元的家當，甚至棺材本，起初還有領到利息，但上月底楊女卻失去蹤影，有被害人根據楊女押印的本票地址找人，結果發現地址是一片空地，才驚覺遇到詐騙報警。

    據了解，有人領到利息後，「吃好逗相報」親朋好友也軋一腳投資，全家投入上千萬元，還有1名老翁受騙金額多達1500萬元，粗估至少25人受騙，金額逾6000萬元。

    湖內警分局表示，目前有8名被害人報案受騙，金額近3000萬元，該案已報請地檢署檢察官指揮偵辦中，警方呼籲其他被害人儘速報案，以利後續偵辦及求償。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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