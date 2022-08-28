為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批朝野提名都違背民主初選 呂秀蓮：桃園要選人不選黨

    前副總統呂秀蓮28日出席828「台灣和平公義社」成立大會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    前副總統呂秀蓮28日出席828「台灣和平公義社」成立大會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2022/08/28 16:17

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨在前桃園市長參選人林智堅宣布退出後，隨即徵召立委鄭運鵬接棒，但前立委鄭寶清昨宣布脫黨參選桃園市長。曾任桃園縣長的前副總統呂秀蓮今批評，這次朝野對縣市長提名都違背民主的黨內初選機制，她要大膽表示遺憾，並強調黨派不重要、選人才重要。

    呂秀蓮等人籌組的「台灣和平公義社」今天成立，被問及鄭寶清宣布脫黨參選，呂秀蓮受訪強調，和平公義社不介入今年任何選舉，但她當過桃園縣長，她期許桃園未來發展成台灣的國門之都、希望之城，下一任市長一定要有國際觀，讓桃園成為台灣的典範，取代香港成為「新東方明珠」，相信市民非常聰明，可以超越黨派意識、選擇一個值得期待人。

    呂秀蓮直言，大家過去太停留在黨派意識，容易受到黨派影響，但這次朝野各黨對縣市長提名，完全違背民主的黨內初選機制，所以她要大膽地表示遺憾，「我覺得黨派不重要、選人最重要」。

    面對媒體試圖追問鄭寶清脫黨一事，呂秀蓮說，她已經不想再講，如果台灣有戰爭，誰當縣市長都不重要，如果執政黨沒辦法保衛台灣避免戰爭，誰執政已經毫無意義，如果利用選舉挑起兩岸關係緊張，這樣的候選人都不要選他，全民要唾棄，要以大局為重、讓台灣穩定，兩岸沒有血海深仇到要大動干戈，戰爭一旦發生，整個世代都會毀滅掉。

    對於台海情勢空前緊張，呂秀蓮也批評，政府的兩岸政策出了太大的問題，我們何必要選邊站？現在全世界都認為是台灣問題引起中美對抗，但其實是美中爭霸把台灣捲進去，主政者應該掙脫漩渦，而不是甘於配合任何一方，這是非常嚴重敏感的時機，希望執政黨的黨員同志應一本初衷，說真話、反對不公不義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭寶清參選 凌濤：立儲之爭提前開打
    2022/08/28 15:24

    鄭寶清參選 凌濤：立儲之爭提前開打
    鄭寶清脫黨參選桃市恐外擴新北？ 林佳龍憂心：一定有影響
    2022/08/28 12:23

    鄭寶清脫黨參選桃市恐外擴新北？ 林佳龍憂心：一定有影響

    全球掀養生潮 尚禾亞進軍美國展店
    鄭寶清表態參選桃園市長 首個公開行程為「他」站台
    2022/08/28 11:51

    鄭寶清表態參選桃園市長 首個公開行程為「他」站台
    鄭寶清參選對選情投下震撼彈 ？鄭文燦：該做的努力沒有少過
    2022/08/28 11:47

    鄭寶清參選對選情投下震撼彈 ？鄭文燦：該做的努力沒有少過

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播