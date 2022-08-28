批朝野提名都違背民主初選 呂秀蓮：桃園要選人不選黨

前副總統呂秀蓮28日出席828「台灣和平公義社」成立大會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/08/28 16:17

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨在前桃園市長參選人林智堅宣布退出後，隨即徵召立委鄭運鵬接棒，但前立委鄭寶清昨宣布脫黨參選桃園市長。曾任桃園縣長的前副總統呂秀蓮今批評，這次朝野對縣市長提名都違背民主的黨內初選機制，她要大膽表示遺憾，並強調黨派不重要、選人才重要。

呂秀蓮等人籌組的「台灣和平公義社」今天成立，被問及鄭寶清宣布脫黨參選，呂秀蓮受訪強調，和平公義社不介入今年任何選舉，但她當過桃園縣長，她期許桃園未來發展成台灣的國門之都、希望之城，下一任市長一定要有國際觀，讓桃園成為台灣的典範，取代香港成為「新東方明珠」，相信市民非常聰明，可以超越黨派意識、選擇一個值得期待人。

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呂秀蓮直言，大家過去太停留在黨派意識，容易受到黨派影響，但這次朝野各黨對縣市長提名，完全違背民主的黨內初選機制，所以她要大膽地表示遺憾，「我覺得黨派不重要、選人最重要」。

面對媒體試圖追問鄭寶清脫黨一事，呂秀蓮說，她已經不想再講，如果台灣有戰爭，誰當縣市長都不重要，如果執政黨沒辦法保衛台灣避免戰爭，誰執政已經毫無意義，如果利用選舉挑起兩岸關係緊張，這樣的候選人都不要選他，全民要唾棄，要以大局為重、讓台灣穩定，兩岸沒有血海深仇到要大動干戈，戰爭一旦發生，整個世代都會毀滅掉。

對於台海情勢空前緊張，呂秀蓮也批評，政府的兩岸政策出了太大的問題，我們何必要選邊站？現在全世界都認為是台灣問題引起中美對抗，但其實是美中爭霸把台灣捲進去，主政者應該掙脫漩渦，而不是甘於配合任何一方，這是非常嚴重敏感的時機，希望執政黨的黨員同志應一本初衷，說真話、反對不公不義。

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