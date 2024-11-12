余天女婿陳鑒當詐團車手頭判2年徒刑 與被害人和解換緩刑5年

余天女婿陳鑒涉詐遭逮。（資料照）

2024/11/12 11:10

〔記者陳彩玲／台北報導〕前立委、藝人余天的女婿陳鑒涉嫌充當詐騙集團「收水」（車手頭），並經手724萬元贓款，因否認犯行被檢方起訴求處重刑。台北地院今依詐欺等罪，判陳鑒2年徒刑，審酌其與被害人和解，並支付部分賠償，予以緩刑5年，可上訴。

陳鑒今年5月涉詐遭收押禁見，檢方隔月起訴移審後，新北地院認定陳鑒罪嫌重大，且有串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見3個月，直到11月5日全案調解庭結束後，法官諭知，陳鑒停止羈押、限制住居。

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今年2月，一位陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，以投資可獲利為由詐騙，至4月17日為止，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手，最後因無法取回投資款項，驚覺被騙，向新北市警局海山分局報案。

陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9時與陳面交欲取款時，遭警逮捕；李坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。

陳鑒亦配合警方，騙出擔任第二層收水的蔡姓詐團成員並逮獲；警方擴大查出，此詐團共行騙6名被害人，騙得1875萬元，其中陳鑒經手共724萬元贓款，檢方調查後依法將陳鑒等9人起訴。

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