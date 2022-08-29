鄭寶清網軍爆出案外案！廠商申冤：他沒付尾款

四叉貓爆料鄭寶清買網軍洗流量還不付尾款。（圖取自Youtube/94要客訴）

2022/08/29 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕PTT紅人四叉貓日前爆料，宣布脫黨參選桃園市長的前民進黨立委鄭寶清疑似買網軍。今（29日）四叉貓又爆料，鄭寶清買了網軍，卻拖欠尾款沒有付，廠商因此找上他申冤。

四叉貓今天上網路直播節目《94要客訴》提到，本來他在追查新黨的網軍，想不到卻意外發現鄭寶清也是用同一家的網軍公司，鄭寶清宣布參選後，許多網友跑來向他問八卦，他就順水推舟揭露這件事。

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四叉貓奉勸：「喜歡買網軍的，不管是哪個陣營啦，買這個流量其實沒什麼用啦，你可以看到你的按讚數1、2萬，那有什麼用，他們又不會投票給你。」

四叉貓接著爆料「案外案」，他翻出一個臉書帳號，並且確認該帳號確實是網軍公司的帳號之一，該帳號到處留言表示：「鄭寶清先生，從2.8萬到18萬，還有各種版面的流量，星期一賴先生會公開記者會說明，針對鄭寶清並無付款相關證據，還有失信違約的合約也會公布。當初他說他的名字就是誠信，24號前並未付款。」

四叉貓表示，今天已經是29號，這筆尾款已經拖五天了，他心想要「好人幫到底」，人家網軍也是洗得很辛苦，該付的尾款也是要付，所以才到節目上爆料這件事情。

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