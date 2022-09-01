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    首頁　>　政治

    鄭寶清登記參選桃市長 賴瑞隆︰9/8中評會開除黨籍

    民進黨前立委鄭寶清（中）由支持者陪同前往桃園市選舉委員會登記參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

    民進黨前立委鄭寶清（中）由支持者陪同前往桃園市選舉委員會登記參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

    2022/09/01 13:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕針對前立委鄭寶清今（1日）上午登記參選桃園市長，民進黨中評會主委賴瑞隆受訪表示，下週四（9月8日）下午2時召開第3次中評會會議，處理違紀參選事宜，將依規定予以除名。

    民進黨發言人謝子涵回應，依照民進黨「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」如有黨員違紀參選，將由中央評議委員會於10日內從嚴議處，應予除名處分。

    謝子涵表示，民進黨的提名制度行之有年，由全代會透過民主程序通過提名制度，並由主席蔡英文召集黨內最有公信力、最有選舉經驗的成員組成選對會來討論人選。

    謝子涵指出，當初在林智堅宣布退選時，選對會當時就有用黨內民調作為主要參考，最後一致同意徵召鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長。她表示，民進黨上週進行桃園市對比式民調，鄭運鵬更遠遠領先鄭寶清高達10%，顯示鄭運鵬是民進黨內桃園市長最強候選人。

    謝子涵進一步說明，依據民進黨公職候選人提名條例第12條，違紀參選者或不參選者，第3條第一、二、三類，逕由中央評議委員會，同條第四、五類逕由縣市黨部評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。根據紀律評議裁決條例第12條，本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。

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