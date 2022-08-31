高金素梅團隊出擊 屏縣推3選將角逐原鄉議員

無黨籍山地原住民立委高金素梅（中）31日現身屏東縣選委會，陪同團隊推出的3位選將登記，左三為來義鄉越秋女、右三為春日鄉周陳曉玟。（記者羅欣貞攝）

2022/08/31 19:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕無黨籍山地原住民立委高金素梅團隊，今年推出3名選將角逐屏東縣原鄉議員，包括來義鄉越秋女、春日鄉周陳曉玟、獅子鄉李振榮，高金素梅今天（31日）陪同3人到屏東縣選委會完成登記，並表示服務團隊今年全台推出20名選將。

高金素梅表示，今天她陪同3位屏縣原住民議員參選人登記，包括來義鄉的越秋女、春日鄉的周陳曉玟、獅子鄉的李振榮，未來，他們將是「為人民服務」的中央與地方原住民連線。

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高金素梅也指出，屏東像個五星執政的縣市嗎？看看家戶所得、自來水普及率、平均壽命，都落後於大部份的縣市；倒是人口流失名列前茅。這像是五星執政的縣嗎？屏東需要翻轉。他們團隊未來的3位議員一定要認真監督好縣政府，監督好縣政府就是最好的「為人民服務」。

高金素梅表示，服務團隊基層服務得非常好，所以幾位助理就想把力量來擴大，此次3人是在屏縣推出人選最多的一次，雖沒有任何政黨奧援，但有信心、深入基層一步一腳印，將長年在原鄉服務的成績單拿出來讓大家肯定。

針對相關質疑，屏縣府回應，建議選舉要回到公共政策的討論，潘孟安縣長8年的努力成績，讓屏東的城市光榮感大幅提升，在坊間各項民調都一致地肯定。

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