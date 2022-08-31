嘉市議員選舉升溫 東區7人、西區8人今登記參選

嘉義市議長莊豐安（中）今完成選舉登記並簽署反賄選公約。（記者王善嬿攝）

2022/08/31 19:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市年底三合一選舉登記今天邁入第3天，因是好日子，市議員登記參選踴躍，東區（第一選區）7人、西區（第二選區）8人，共15名參選人在支持者陪同下到嘉義市選舉委員會登記參選。

東區議員登記參選，有現任市議員李奕德、蔡永泉、張榮藏、張敏琪、前市議員黃盈智及新秀郭定緯、梁樹綸等7人。

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西區議員登記參選，有現任議長莊豐安、議員黃思婷、孫貫志、張秀華、李忠曆及新秀王冠鈞、張閔舜、蘇慶良等8人登記。

嘉義市選舉委員會自8月29日統計到今天，登記參選的市議員人數總共21人，東區10人、西區11人。

台聯黨市議員蔡永泉（左）今完成選舉登記，右為前嘉義市副市長張惠博。（記者王善嬿攝）

現任嘉義市東區議員黃思婷（後排右四）今登記轉戰西區議員。（記者王善嬿攝）

嘉義市議員李奕德（中間穿白背心者）今由家人、支持者陪同完成登記。（記者王善嬿攝）

國民黨新秀郭定緯（中）今由爸爸、前副議長郭明賓（右一）、國民黨嘉市黨部主委蔡明顯（左一）陪同登記參選東區議員。（記者王善嬿攝）

民進黨前嘉義市議員黃盈智（中）今登記參選東區議員。（記者王善嬿攝）

現任無黨籍市議員孫貫志（中）今登記參選，簽署反賄選公約。（記者王善嬿攝）

國民黨現任市議員張秀華（中）由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯（左）、黃復興主委國恕強（右）等人陪同完成登記。（記者王善嬿攝）

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