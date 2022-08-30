高雄民進黨議員聯合登記 高喊「挺邁拚過半」

民進黨高雄市議員李柏毅（左起）、邱俊憲、簡煥宗、何權峰，今天一起聯合登記參選，在選委會門口高喊「優質再連任，挺邁拚過半!」（記者葛祐豪翻攝）

2022/08/30 16:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市五合一選舉登記第二天，截至下午3點，共有13人完成登記。民進黨議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰4人一起聯合登記參選，在選委會門口高喊「優質再連任，挺邁拚過半!」展現綠營團結氛圍。

昨天登記首日，出現藍綠之外的第三組市長參選人，41歲的鄭宇翔繳交150萬元支票當保證金，登記參選市長，但對於政黨、學歷、職業等部分資料選擇保留。

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今天第二天，截至下午3點，市長參選人無人登記。民進黨現任市長陳其邁明天將委託友人登記，國民黨柯志恩則預計周四登記，並將進行一小時的車隊掃街。

今天近午，尋求連任的民進黨籍高市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰，4人一起到選委會聯合登記參選，並於門口高喊「優質再連任，挺邁拚過半!」。

4人異口同聲強調，過去紮紮實實從幕僚訓練出身，8年前一同爭取市民支持，當選市議員，並經歷陳菊前市長、韓流、罷韓、市長補選、四大公投等，幾乎無役不與，許多市政發展點滴，都有和大家共同參與推動的軌跡。

他們回憶，2018年對民進黨、對高雄市來說，是充滿衝擊的一年，那年選民用選票教訓民進黨。這樣的歷史教訓，已讓民進黨深刻反省。「過去4年，大家一起走過罷免、補選，還有公投，2022是高雄轉型的關鍵年，除了支持陳其邁連任，也請市民支持4位優質的議員連任!」

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