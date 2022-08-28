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    還是避不掉！晚宴「巧遇」陳其邁 柯文哲尷尬握手

    柯文哲（右）今晚到高雄市林皇宮參加晚宴，刻意避開陳其邁（中），最後還是巧遇，匆匆打招呼。（記者黃旭磊攝）

    柯文哲（右）今晚到高雄市林皇宮參加晚宴，刻意避開陳其邁（中），最後還是巧遇，匆匆打招呼。（記者黃旭磊攝）

    2022/08/28 22:15

    首次上稿 20:36
    更新時間 22:15（新增陳其邁幕僚說法）

    〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲今（28日）晚應邀到高雄市林皇宮參與晚宴，還要為民眾黨籍議員參選人助選，未料，高雄市長陳其邁突現身會場，柯文哲隨即起身離去，兩人在會場走道「巧遇」握手，簡短寒暄刻意不同場。

    「鳳凰展翅，邁向前程」2022全國美業時尚交流展演秀，今晚邀請輔英科技大學、樹德家商模特兒走秀為高雄市美容、補教界同業打氣，會場席開數十桌，柯文哲應邀上台簡短致詞，立委許智傑、高雄市議員陳致中、林智鴻與黃文志等民代也勉勵同業度過疫情寒冬，繼續為社區服務。

    高雄市第一女子美容公會理事長劉秀鳳身兼5大公協會理事長，晚間7點40分許迎接陳其邁到場；當時學生正在舞台走秀，陳其邁聽到柯文哲在場，先在場外等候，而柯文哲得知消息立即起身離開，兩人在走道尷尬巧遇，握手簡短寒暄隨即擦身而過。

    刻意不同場？陳其邁幕僚：是互相尊重

    陳其邁幕僚事後澄清，當下兩位市長都基於尊重，都在等待現場節目一個「橋段」結束，所以一位正要離開、一位剛好進場，並非刻意不同場。

    陳致中表示，感謝劉秀鳳致力促成美容及補教業界團結，也謝謝邁邁市長團隊包括社會、青年及教育局為業者爭取福利。

    陳其邁、柯文哲（右）在林皇宮晚宴巧遇。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁、柯文哲（右）在林皇宮晚宴巧遇。（記者黃旭磊攝）

    高雄市第一女子美容公會理事長劉秀鳳（右紅衣）陪陳其邁（中）進場。（記者黃旭磊攝）

    高雄市第一女子美容公會理事長劉秀鳳（右紅衣）陪陳其邁（中）進場。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁（中）為輔英科大學生打氣。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁（中）為輔英科大學生打氣。（記者黃旭磊攝）

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