侯辦籲民進黨讓林佳龍照自己規劃走 林陣營：打口水戰已讓市民厭煩

針對國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室呼籲民進黨「讓林佳龍照自己規劃走」，民進黨新北市長參選人林佳龍競選發言人李坤城（圖）反嗆，侯友宜團隊不斷打口水戰，已經讓市民厭煩。（民進黨新北市長參選人林佳龍競選發言人李坤城提供）

2022/08/30 13:16

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室開酸，民進黨新北市長參選人林佳龍三度把新北講成台北，呼籲民進黨讓林佳龍照自己規劃走；林佳龍競選發言人李坤城反嗆，侯友宜團隊不斷打口水戰，已經讓市民厭煩，也遮掩不了侯友宜什麼事都只做一半的事實。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今表示，民進黨提名林佳龍參選新北市長，但林佳龍昨天在造勢晚會再把「新北」講成「台北」，這已是林佳龍宣布參選新北將近兩個月，第3次把新北講成台北，再加上先前24次說不參選新北市，建議民進黨一切還來得及，讓林佳龍「照自己的規劃走」。

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李坤城對此呼籲，侯友宜應該勇於接受林佳龍的市政辯論挑戰，不要濫用行政資源躲在市府團隊或競選辦公室的後面，因為市民更關心已經主政新北12年的侯友宜，未來社宅的規劃是「0」，然後又打算把社會住宅賣掉，幫助建商炒房；或是停車場不斷流標，進度嚴重落後。

李坤城嗆說，侯友宜團隊不斷的打口水戰，市民已經厭煩了，也遮掩不了侯友宜什麼事都只做一半的事實。

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