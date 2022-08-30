調整選戰節奏？林佳龍強調：選戰節奏相當好

民進黨新北市長參選人林佳龍（圖中手插口袋者）今天在競選總部主委、民進黨秘書長林錫耀等人陪同下，完成參選登記。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/30 12:48

〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長選戰開打，國民黨新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍屢在市政議題進行交鋒，面對媒體質疑，侯友宜似乎都冷處理，是否對此調整選戰節奏？林佳龍今受訪強調，團隊的選戰節奏相當好，登記後將開始第2階段舉辦各造勢活動，並在抽籤決定號碼後最後衝刺，會透過宣傳、造勢，贏得最後勝利。

林佳龍今天在競選總部主委、民進黨秘書長林錫耀等人陪同下完成參選登記，他受訪指出，團隊選戰的節奏相當好，第一階段他被徵召提名、組成團隊進駐總部、市長參選人跟市議員參選人辦基層座談會，再到各地由立委帶領視察、宣布重要政見。

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林佳龍表示，今天登記後會開始第2階段，繼續舉辦各種造勢活動，特別是成立後援會，加強跟社會力聯結，也會以政見取勝，讓新北是有願景的城市，等到抽籤決定號碼後，就是第三階段最後衝刺，也會舉辦各種大型活動，透過宣傳、造勢，贏得最後勝利。

針對外界關心，是不是侯友宜不理他們，就好像議題打在棉花裡，林佳龍駁斥「這是錯的」，強調團隊提出的訴求都一一打中要害，包括侯友宜不支持65歲以上長輩免費裝假牙，失去65歲以上長輩支持；青年社會住宅當作豪宅來賣，失去年輕人支持。

林佳龍抨擊，侯友宜提出的政見，後來被發現都是做半套，包括五股垃圾山垃圾沒有清，現在營造業的廢棄物處理費，飆漲到1車1萬多元，還有河川治理只做一小段就敲鑼打鼓，揶揄侯友宜是「不做不錯，少做少錯，多做多錯」。

林佳龍強調，自己一方面會持續呈現政見，得到更多人支持，一方面侯友宜展現政績的時候，他們也會檢驗，如果禁不起檢驗，就會扣分。

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