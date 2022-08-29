林佳龍緊咬板橋社宅標售 侯友宜選辦：林曾賤賣台中社宅用地

近來民進黨新北市長參選人近來民進黨新北市長參選人林佳龍質疑板橋民權段公辦都更案的社會住宅將標售，新北市長侯友宜選舉辦公室反嗆，林擔任台中市長時期，賤賣北屯區多達1萬2千坪的社宅用地。圖為侯辦發言人團隊。（圖由侯友宜選舉辦公室提供）

2022/08/29 14:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來民進黨新北市長參選人林佳龍猛攻社會住宅議題，並質疑鄰近新板特區的板橋民權段公辦都更案，市府預計將分回的235戶社會住宅拿來標售。對此，新北市長侯友宜選舉辦公室反嗆，林擔任台中市長時期，賤賣北屯區多達1萬2千坪的社宅用地，虧欠台中市民還公開扯謊。

侯友宜選舉辦公室表示，關於板橋民權段都更分回房屋，新北市府早在今年6月已對外說明「沒有要標售」，除可規劃社宅之外，也能提供給申請租金補貼的民眾，照顧對象更多元，期盼林佳龍團隊勿為了選舉捏造謠言、哄騙市民。

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侯友宜選舉辦公室質疑，林佳龍擔任台中市長時期，賣出台中北屯區多達1萬2千坪的社宅用地，價格比同期出售的周邊土地低非常多，而2年後這塊被林佳龍賤賣土地的隔壁土地，短時間價格暴漲7成5，這些巨額差價都是林佳龍深深虧欠台中市民的債，「如今欠債的人不還債，落跑到新北市，還公開扯謊，根本是犯錯的人講話最大聲」。

對於林佳龍提出的社會住宅政策，侯友宜選舉辦公室表示，只有短短21個字，所謂四大建設，只是四大皆空的口號，更誇張的是，林佳龍在1個多禮拜裡，就講錯4次新北市地名，錯把八里當萬里、蘆洲變板橋，看在所有市民及青年眼裡，只有心寒2字。

侯選辦表示，林佳龍完全不了解新北市，不做功課就想來選舉，「眼睛看著新北市、心裡想著下個位置，整天呼口號說要支持年輕人，根本像是少數喜歡講大話哄騙年輕人的大人，最終只為了自己坐享其成」。

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