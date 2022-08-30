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    三度把新北講成台北 侯選辦酸「讓林佳龍照自己規劃走」

    民進黨新北市長參選人林佳龍昨天晚間出席「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會口誤將「新北」講成「台北」。（資料照）

    民進黨新北市長參選人林佳龍昨天晚間出席「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會口誤將「新北」講成「台北」。（資料照）

    2022/08/30 09:25

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天晚間出席「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會口誤將「新北」講成「台北」。新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，這已經是林參選近兩個月第3次把新北講成台北，建議民進黨讓林佳龍「照自己的規劃走」。

    王敏旭表示，昨天晚上林佳龍與黨籍議員在地方造勢，在舞台上致詞想要報告政策，卻又把新北說成台北，不過這次很迅速改口。林佳龍宣布參選新北市長將近兩個月，第3度把新北講成台北，再加上先前24次說不參選新北市，顯見心裡只有台北，建議民進黨，一切還來得及，讓林佳龍「照自己的規劃走」。

    王敏旭指出，7月12日林佳龍首個新北市行程就提到「台北市」需要的是一個能夠有跨域治理的市長；8月16日又在臉書想要給市民承諾，卻把「新北」市議會寫成「台北」市議會。

    王敏旭說，林佳龍今早預計率領民進黨議員到新北市選委會登記，希望林佳龍不要不小心到台北市選委會；若順利抵達新北選委會時，也要好好跟黨內的議員說明清楚，到底什麼原因不斷把新北說成台北，才不會讓新北綠營議員以為每天跟台北市長參選人在造勢。

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