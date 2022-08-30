林佳龍搶頭香 完成新北市長選舉登記

民進黨新北市長參選人林佳龍今在競選總部主委林錫耀、黨籍立委及市議員參選人陪同下，「搶頭香」成為首位完成市長登記的參選人。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/30 10:46

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今在競選總部主委林錫耀、黨籍立委及市議員參選人陪同下，「搶頭香」成為首位完成市長登記的參選人。林佳龍致詞強調，這場戰役不只是林佳龍、民進黨的選戰，是一場新北市民要一起改變、讓新北大翻新的民主選戰。

「1+37勝選團隊團結一心，氣勢如虹！」林佳龍指出，他投入選戰後的一個半月以來，感受到新北市民求新、求變的期待，以及有大翻新的勇氣，坦言這將是史上最艱困選戰，但他會透過政績、政見爭取支持。

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新北市已經17年沒有經歷政黨輪替，林佳龍抨擊，新北市升格但沒有升級，進步也不夠快，和其他五都比較「安居樂業」，新北市已經落後，他的使命就是要完成「新北大翻新」。

林佳龍指出，他在登記同時也繳交政見，包括4大政策主軸、20項政見願景、100項具體主張，大翻新就是要有大建設、大發展、大溫暖以及建立大平台，新北市升格直轄市，新北市民要有新的認同。

林佳龍強調，新北市作為首都圈區域治理的火車頭，是引領北北基桃甚至宜蘭共1000萬人口，相信新北市值得升格後更好的新北市，這是他的使命，也是他這次要實現的目標。

對此，他也再次向國民黨新北市長侯友宜遞出辯論戰帖，呼籲侯友宜在市長參選登記表中勾選辯論，而不是政見發表會，向侯友宜喊話「要有接受辯論的勇氣」，強調讓人民檢驗每個參選人，才是真正的民主之道。

談到與「最佳拍檔」37位民進黨提名的新北市議員參選人，在過去6個禮拜一起「並肩作戰」，林佳龍感性表示，大家上山下海走遍新北市每個角落，互相扶持，提出大翻新不只是一句口號，而是可以實現的願景。

他也感謝總統蔡英文的信任、副總統賴清德的投入、行政院長蘇貞昌的扶持、立法院長游錫堃的祝福，強調團隊會團結一心，以行動贏得人民支持。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天「搶頭香」，成為首位完成市長登記的參選人。（記者魏瑾筠攝）

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