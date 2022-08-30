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    青島收緊學生思想控制 龍應台作品全遭封殺

    青島收緊學生讀物，龍應台作品成禁書。（資料照）

    青島收緊學生讀物，龍應台作品成禁書。（資料照）

    2022/08/30 05:57

    〔編譯魏國金／台北報導〕自由亞洲電台29日報導，山東青島各校學生家長近期接獲通知，指根據「上級」通知，部分圖書不應讓學生接觸、閱讀，必須注意「封存」，而在該「禁書」名單中，包括台灣作家龍應台的所有作品。

    報導說，青島各校學生家長在微信群收到校方通知，文中指出，「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀，如果家中有類似書籍，不要再讓孩子讀，也不要再帶到學校來，請家長注意整理以下圖書，並進行封存」，被列出的圖書包括漫畫家郭競雄與作家龍應台所有作品、作家易中天的經典故事《論語》、《莊子》、《孟子》、《周易》、《禪宗》、楊紅櫻的《天真媽媽》等。

    鄭州前中學語文和歷史教師賈女士29日受訪表示，她對龍應台作品遭禁感到驚訝，她說，「龍應台跟大陸執政者在某些方面的思想是一致的，主張統一，承認一個中國。真的有點看不明白他們（政府）怎麼想的」。

    報導也指出，在微信濟南路中學教師群中，有人傳達校方通知稱，接獲青島市教育局通知，請各校安排人員於星期日下午3時30分前，排查完成對學校圖書館、閱覽室、教室讀書角、教師辦公室等校內所存有的「禁書」，除立即下架外，亦須列表上報作品名稱及冊數。

    蘇州中學前教師潘露受訪指出，此舉顯示當局對意識形態的嚴控已無所不用其極。他說：「我們還要注意到針對中小學生。這些書根本不是什麼敵對勢力的書，甚至是符合大一統價值觀的書，比如龍應台和易中天的作品，當然也包括了對幼兒啓蒙的書籍。可以說是當下極權統治的常見手段」。

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