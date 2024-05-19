向藍白選民喊話 王婉諭：國會改革不該反過來傷害國會民主

時代力量黨主席王婉諭今日發布「給國民黨、民眾黨支持者的一封信」，呼籲藍白選民不該放任自己選出來的委員，用更激烈的手段去報復民進黨，傷害台灣國會的民主。（時力提供）

2024/05/19 22:59

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會17日處理藍白所提國會擴權案，藍白跳過委員會逐條審查，在院會當日以修正動議提案，並強行表決，引爆朝野立委激烈衝突。對此，時代力量黨主席王婉諭今日發布「給國民黨、民眾黨支持者的一封信」，呼籲藍白選民不該放任自己選出來的委員，有樣學樣、變本加厲，用更激烈的手段去報復民進黨，冤冤相報，向下沈淪，傷害台灣國會的民主。

王婉諭指出，在520 新任總統就職前夕，立法院發生了新國會上任以來最大的衝突，多位立委受傷掛彩，雙方各執一詞，互相指責對方的不是。然而直到今日，即便是支持藍白委員強勢通過法案的你，可能跟大多數的藍白委員一樣，還不知道禮拜五晚上的國會，在一片亂哄哄中，究竟二讀通過哪些條文。

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王婉諭續指，之所以會變成這個樣子，是因為所謂的國會改革相關法案，從4月15日在委員會排審至今，從來沒有在委員會或黨團協商，實質審查，具體討論過任何一條條文。多達28種的修法版本，沒有形成任何一個共識版本，只好全部送進院會準備二讀。

王婉諭說，中國國民黨、台灣民眾黨委員很清楚，在院會沒辦法討論28種修法版本，只好在5月17日，聯合提出國會改革法案的「再修正動議」，在院會表決通過。這個最終要通過的修法版本，卻是民眾黨總召黃國昌口中的「最高機密」，他與國民黨的傅崐萁總召，為了要保持神祕，壓縮民進黨拿到法條後的因應時間，卻一併隱瞞全台灣的國民，這當然也包含支持中國國民黨、台灣民眾黨的民眾。

王婉諭表示，過去八年民進黨在立院掌握絕對多數，面對重大爭議的法案，也沒有發生過這種「不知道條文是什麼」的狀況。即便是時代力量曾經發動強力杯葛、到總統府抗議的勞基法修惡，也不會到表決的最後一刻，才突然拿出條文。

王婉諭強調，沒有人比時力更懂過去8年，民進黨是怎麼輾壓法案的，但她不希望曾經的少年變成惡龍，也許大家該問問自己，週五的立法院，是台灣人民期待的新國會嗎？她理解，面對過去民進黨八年完全執政的碾壓，你會生氣、會憤怒、會希望用選票選出來的代議士，能夠教訓民進黨。

「別人闖紅燈是錯的，難道輪到我闖紅燈就會變成對的？」王婉諭認為，不對的就是不對，不會因為是誰闖紅燈而有所不同。國會改革，不該反過來傷害國會民主。如果大家過去不認同民進黨的多數暴力，現在也不該放任自己選出來的委員，有樣學樣、變本加厲，用更激烈的手段去報復民進黨，冤冤相報，向下沈淪，傷害台灣國會的民主。

王婉諭說，她要特別告訴台灣民眾黨的支持者，當你用手上選票，讓民眾黨取得立院的關鍵少數席次時，相信在你的心中，一定有一個新國會的願景。關鍵少數應該超越藍綠惡鬥，而不是加入藍綠惡鬥，變成藍營的附隨組織；關鍵少數應該聚焦進步法案，推著藍綠兩黨往前走，啟動改革的進步槓桿，不管意見再怎麼不同，國會是所有台灣人的國會，台灣是我們的台灣。

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