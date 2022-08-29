看吳晟紀錄片 鄭麗君：盼陳時中打造文化首都

民進黨台北市長選人陳時中（左二）至光點華山電影館，觀賞吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》， 會前並與青平台基金會董事長鄭麗君（前排右）接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/08/29 21:41

〔中央社〕民進黨台北市長參選人陳時中今天在前文化部長鄭麗君陪同下，觀看作家吳晟紀錄片「他很年輕」。鄭麗君表示，期待未來在陳時中帶領下，能把台北重新打造成文化首都、綠色城市。

陳時中晚間在青平台基金會董事長鄭麗君陪同下，觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片「他還年輕」。陳時中指出，鄭麗君推薦必屬好片，是非常值得觀看的1部好電影。

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鄭麗君表示，身為台北市民，對「阿中部長」充滿期待，吳晟是文學史上非常重要的作家，是她的超級偶像，吳晟一手務農一手寫作，參與民主運動、社會運動，這部紀錄片充滿吳晟的文學創作、農家生活與社會運動。

鄭麗君說，陳時中剛開始宣布參選時，就非常想要了解文化議題，財信傳媒董事長謝金河曾經提到，當務之急就是要種樹，吳晟就被稱為「種樹的詩人」，長期種植、推廣台灣原生種的樹。

她指出，相信看完這部影片，可以讓陳時中有更全面的文化思維，也相信可以透過種樹，讓未來的城市生活與自然重新連結。非常期待未來在陳時中帶領下，能把台北重新打造成文化首都、綠色城市，充滿魅力與生命力。

媒體詢問，對於TVBS最新民調的看法。對此，陳時中指出，選舉前段盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，他以平常心看待，呼籲支持他的人趕快跳出來，替他加一把力。

對於社宅政見遭批評亂開支票，陳時中表示，柯市府的概念是收支平衡，他的概念是多給年輕人投資一些，並不會因為相差10%讓基金垮台，多給年輕人一些，年輕人就會多回饋社會一些，形成正向循環，對台北是一件好事。

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