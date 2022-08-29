陳時中談都更非「免錢」 如換西裝至少付布料錢

民進黨台北市長參選人陳時中29日出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動。（記者羅沛德攝）

2022/08/29 14:34

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（29日）參觀都市再生願景館，他表示，之前已公布都市更新政見，接下來要更深入地與更多人討論，做滾動式的調整；也提到都市更新的概念上，許多人把都更換房子當作「免錢的」，甚至連原有的違建權益都要計算進去，但這是大家都有責任的，政府可以透過獎補助讓公權力適當的介入，但不能做單一的補助。

陳時中由台北市都市更新學會理事長蔡漢霖導覽介紹文林苑、南機場、高雄城中城的模型設計、國際案例，隨後在1樓進行座談；他在聽完簡報後表示，他的政見以危老、海砂屋、整建住宅作為優先公權力介入都更的對象，但很多民眾在概念上，會認為都更換房子是「免錢的」，不願意出錢，又要求保存所有權益、包括違建在內，才同意都市更新；忽略了舊房子變成新房子這中間的價值改變。

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陳時中舉例說，就像西裝破了，大家都想要換西裝，要求換跟原來一模一樣的，但提到布料要出錢，大家又都不願意；就像是說市容不好，是政府不責任一樣。其實，這是大家的責任，政府的公權力要如何適當的介入，相關的獎勵、補助應該多一點，但不能做單一的補助；未來將向更多都市更新專業團隊請教，讓計畫做的更完善。

蔡漢霖肯定並支持陳時中提出持續推動老舊建築密集區的都市更新，檢討都市計畫，政府推動翻轉再生，以及TOD（大眾運輸導向）發展，容積獎勵提高開發強度，政府輔導成案的政策，並提出慎重處理容積獎勵、都市更新需與上位都市計畫結合，以及更新後的「安置」3項建議。

蔡漢霖最後提到，北市府擬針對1994年之前的既有違建修法，要求不能修繕，否則列為優先查報後拆除；已經有許多人著手想在法令修正前趕修違建，一旦資金投入修違建，未來可能影響住戶再參與都更的意願。未來違建若不能修，公安問題可能讓政府面臨道德風險。

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