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    首頁　>　政治

    批國民黨操作棄保 黃珊珊酸：因找不到投給蔣萬安的理由

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今接受《新聞不芹菜》網路節目專訪。（圖由《震傳媒》提供）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今接受《新聞不芹菜》網路節目專訪。（圖由《震傳媒》提供）

    2022/08/29 14:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊以無黨籍投入下屆市長選戰，三腳督正式成形，但是否產生棄保效應也備受關注；黃珊珊今接受網路節目專訪時強調，藍綠陣營主攻棄保，顯示對基本盤鬆動而感到害怕，設法在「同溫層取暖」，並批國民黨喊話投給黃珊珊就是投給民進黨參選人陳時中，證明找不到說服選民投給國民黨參選人蔣萬安的理由。

    黃珊珊昨宣布參選時喊出擺脫藍綠、搶攻中間選民，但各界紛紛揣測後續選戰將出現棄保效應、黃珊珊恐會分蝕藍綠陣營選票，且據國民黨內部最新民調顯示，陳時中在藍大於綠、黃珊珊本命區的南港內湖區民調竟暴衝至第一，議員游淑慧分析，黃珊珊恐分化藍營選票，使陳時中漁翁得利。

    黃珊珊今接受《新聞不芹菜》網路節目專訪時反批游淑慧說法「明顯操作棄保效應」，並稱國民黨喊出投給黃珊珊就是投給陳時中，此證明國民黨找不到說服選民投給蔣萬安的理由。

    黃珊珊強調，台北市民8年前選出無黨籍候選人、證明已超越藍綠，但如今主打藍綠牌的對手完全是落後市民水準，且看到基本盤鬆動，才喊棄保設法在同溫層內取暖，而自己被藍綠夾攻，證明自己不分藍綠一定是對的。

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