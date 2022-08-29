陳時中學調酒搶年輕選票 蔣萬安酸：年輕人最在乎政治人物誠信

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）說，年輕人最在乎政治人物的誠信、公開透明。 （資料照）

2022/08/29 11:23

〔記者蔡思培／台北報導〕年底台北市長選戰三腳督，參選人都勤跑基層，民進黨台北市長參選人陳時中近來更鎖定年輕選票，跑到同志酒吧學調酒，又與年輕人跳街舞搏感情。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安說，年輕朋友其實非常有判斷能力，不管是對於政治人物或候選人所提政見，他們關心的是誰能真正了解心聲、所遇到困境並提出解決方案，年輕人最在乎政治人物的誠信、公開透明。

蔣萬安今天上午參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，會前也被問起陳時中近來搶年輕選票每天行程都充實，晚上更要去酒吧調酒，蔣萬安要怎麼搶年輕選票。蔣表示，年輕朋友其實非常有判斷能力，不管是對於政治人物或候選人所提政見，他們關心的是誰能真正了解心聲、所遇到困境並提出解決方案。蔣說，他提出政策解決年輕朋友的負擔，也曾聽年輕人反映最在乎政治人物的誠信、公開透明。

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蔣萬安說，最近民進黨要強推數位中介服務法管制網路意見、箝制民眾表達意見的自由，年輕人都非常反彈，但陳時中卻不敢表達反對意見。他也批評陳時中疫苗採購合約竟然要封存30年，不願公開透明，這對年輕人也無法接受，種種都是年輕人堅信的價值觀、在乎的事情。蔣說，來如何讓年輕人在居住、養兒育女、工作上面減輕負擔、願意留在台北、敢生育成家立業，這才是年輕人真正關心的，他也有提出解決方案。

陳時中昨天已開記者會宣布居住政策，黃珊珊今天也宣布其居住政策，蔣萬安上午也被問起何時會提出居住政策。蔣萬安表示，大家都看很清楚，不希望看到很多過去無法落實的政策「柯規黃隨」。蔣說，他之前就有提出居住正義、居住政策，包括用青銀換居創造雙贏，當時北市府跳出來說已經在做，但其實今年3月才開始，而且執行力是零，蔣表示他是化被動為主動、公私協力，與民間團體合作主動出擊媒合，讓長輩知道鄰近電梯社宅有保留一定戶數，也媒合年輕人用便宜租金入住旁邊的無電梯公寓，創造雙贏局面。

蔣萬安也說，他已提出公辦都更的解方，要擴大量能、降低門檻讓政府及早介入，並獎勵容積，民眾希望看到創新思維，沒有行政包袱、有國際觀的市長帶領市府團隊盡早完成長久以來無法達成的公共建設。蔣也說，接下來會陸陸續續就居住、新創、就業、交通等議題舉辦記者會。

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