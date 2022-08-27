為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中指請辭後仍會用市政資源 黃珊珊+柯P反擊：中央資源有在少？

    台北市副市長黃珊珊受訪。（記者劉信德攝）

    台北市副市長黃珊珊受訪。（記者劉信德攝）

    2022/08/27 17:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊請辭投入選舉，不過辭呈在28日生效，民進黨台北市長參選人陳時中今上午表示，黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」；副市長黃珊珊和台北市長柯文哲皆以陳時中有中央資源作為反擊，黃珊珊批評，她是北市府出身的背景，市府也會繼續做該做的事，至於陳部長是衛福部出身，是不是也有行政資源，沒必要這樣。

    柯文哲、黃珊珊今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策，不過黃珊珊和柯文哲一前一後到現場，雖然同場，卻各自帶各自的導覽，並未同框。

    黃珊珊今在台北城市博覽會擔任導覽員，遭藍綠質疑濫用行政資源到最後一天，黃珊珊表示，這是她的工作，做一天和尚敲一天鐘，難道最後一天要放假、睡覺嗎？這早就安排好的行程，大家不要當成政治操作，這是台北盛事，每個人都想成和私利有關，這沒必要，也對北市公務員不公平。

    針對陳時中指黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」，柯文哲則批評陳時中：「他用國家資源還有少的嗎？」隨後說：「算了不想口水戰。」

    針對黃珊珊明天將召開宣布參選的記者會，柯文哲表示，他和黃珊珊共事3年 於公於私都是朋友，一定要幫忙她，至於怎麼幫忙，第一一定要合法，再來就是自然就好，做事就是合情合理合法就好。

    黃珊珊說，柯市長對她有知遇之恩，她自己不知道可以做到副市長，柯就看到她的潛力，很感謝柯市長，每天一起努力，也面對更困難的挑戰，尤其防疫這3年，所以台北政績息息相關，這也沒什麼好切割，北市8年的改變相信市民不會否認，怎樣把事情從基礎上更往前、創造更新的東西，是她的責任。

    台北市副市長黃珊珊27日擔任2022台北城市博覽會導覽員，並向12區里長聯誼會里長成員介紹展覽主軸「台北的未來-The future is now」。（記者劉信德攝）

    台北市副市長黃珊珊27日擔任2022台北城市博覽會導覽員，並向12區里長聯誼會里長成員介紹展覽主軸「台北的未來-The future is now」。（記者劉信德攝）

    黃珊珊今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

    黃珊珊今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

    柯文哲今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

    柯文哲今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內湖區後援會成立 蔣萬安批柯P「沒用心」：當市長優先蓋民汐線
    2022/08/27 14:39

    內湖區後援會成立 蔣萬安批柯P「沒用心」：當市長優先蓋民汐線
    12醫科專業站出來 陳時中醫事團體後援會成立
    2022/08/27 13:29

    12醫科專業站出來 陳時中醫事團體後援會成立

    關鍵 S 廊帶拼圖完成 喜迎南漂人才
    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你
    2022/08/27 13:07

    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你
    稱殺警案應執行死刑 蔣萬安批民進黨無人負責
    2022/08/27 12:59

    稱殺警案應執行死刑 蔣萬安批民進黨無人負責

    海線明日享享37坪大3房總價850萬起
    黃珊珊「本命區」民調墊底恐被棄保？ 蔣萬安高喊正藍軍稱沒有政治算計
    2022/08/27 12:42

    黃珊珊「本命區」民調墊底恐被棄保？ 蔣萬安高喊正藍軍稱沒有政治算計
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播