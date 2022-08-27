陳時中指請辭後仍會用市政資源 黃珊珊+柯P反擊：中央資源有在少？

台北市副市長黃珊珊受訪。（記者劉信德攝）

2022/08/27 17:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊請辭投入選舉，不過辭呈在28日生效，民進黨台北市長參選人陳時中今上午表示，黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」；副市長黃珊珊和台北市長柯文哲皆以陳時中有中央資源作為反擊，黃珊珊批評，她是北市府出身的背景，市府也會繼續做該做的事，至於陳部長是衛福部出身，是不是也有行政資源，沒必要這樣。

柯文哲、黃珊珊今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策，不過黃珊珊和柯文哲一前一後到現場，雖然同場，卻各自帶各自的導覽，並未同框。

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黃珊珊今在台北城市博覽會擔任導覽員，遭藍綠質疑濫用行政資源到最後一天，黃珊珊表示，這是她的工作，做一天和尚敲一天鐘，難道最後一天要放假、睡覺嗎？這早就安排好的行程，大家不要當成政治操作，這是台北盛事，每個人都想成和私利有關，這沒必要，也對北市公務員不公平。

針對陳時中指黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」，柯文哲則批評陳時中：「他用國家資源還有少的嗎？」隨後說：「算了不想口水戰。」

針對黃珊珊明天將召開宣布參選的記者會，柯文哲表示，他和黃珊珊共事3年 於公於私都是朋友，一定要幫忙她，至於怎麼幫忙，第一一定要合法，再來就是自然就好，做事就是合情合理合法就好。

黃珊珊說，柯市長對她有知遇之恩，她自己不知道可以做到副市長，柯就看到她的潛力，很感謝柯市長，每天一起努力，也面對更困難的挑戰，尤其防疫這3年，所以台北政績息息相關，這也沒什麼好切割，北市8年的改變相信市民不會否認，怎樣把事情從基礎上更往前、創造更新的東西，是她的責任。

台北市副市長黃珊珊27日擔任2022台北城市博覽會導覽員，並向12區里長聯誼會里長成員介紹展覽主軸「台北的未來-The future is now」。（記者劉信德攝）

黃珊珊今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

柯文哲今至台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策。（記者楊心慧攝）

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