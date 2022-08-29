時力台南3選將登記參選 陳椒華、王婉諭到場力挺

時代力量黨主席陳椒華和立委王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君等人，今天陪同3位時代力量台南市議員參選人辦理參選登記。（記者王姝琇攝）

2022/08/29 16:45

〔記者王姝琇／台南報導〕時代力量黨主席陳椒華和立委王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，今天陪同永康區現任議員林易瑩、中西北區議員參選人李冠霖、安南區議員參選人陳建大明，到台南市選委會辦理參選登記。陳椒華表示，時代力量宣示決心，力拚台南3席全上組成黨團。

陳椒華提到，時代力量沒有包袱，勇於提出符合民眾需求的改革，勇敢揭發環境污染等弊端，為把關市政，讓陽光能照亮地方議會，自己與台南團隊強力監督爐碴、養雞場養豬場、廢棄物違法傾倒等案件，相信民眾有目共睹，希望在台南提名3席能夠全上，讓時代力量更加壯大。

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王婉諭指出，過去針對台南的性平、兒少權益、教育等諸多議題，皆與現任議員林易瑩有過許多合作，希望進步的力量不只要延續，更要透過新陣容加入而更加壯大。王薇君則說，自己長年關注家暴、犯罪被害人保護等議題，努力的過程中也時常可以看到時代力量夥伴的身影，希望此次選舉時代力量能夠獲得更多席次，為那些難以為自己發聲的人說話。

林易瑩表示，有信心自己已經比2018年初試啼聲時更加成熟，也更熟練於議政工作與地方服務，也希望能有更多時代力量的夥伴一起挺進議會。

陳建大明提到，過去作為關心社會的藝術家，從宣布參選至今，提出居住、交通、環境等各個議題面向，盼能一同和夥伴實踐公平正義和落實民主意識。

李冠霖表示，陳椒華委員服務處主任等工作經歷，相信自己是既貼近年輕人聲音、也了解公部門運作、並且在服務陳情案件與提案監督行政部門等方面都具備能力的人選，也會持續爭取市民的認同與支持。

時代力量台南市共推出3位市議員參選人，今天在多人陪同下一起完成登記。（記者王姝琇攝）

時代力量黨主席陳椒華（左起），帶領黨內3位參選人中西北區李冠霖、永康區林易瑩和安南區陳建大明完成登記。（記者王姝琇攝）

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