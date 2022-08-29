南市綠營出走第2人 陳世安脫黨登記選議員

陳世安（右1）今天穿上新製作的背心現身台南市選委會完成議員參選登記。（記者王姝琇攝）

2022/08/29 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕年底選舉今（29）日正式開放參選登記。民進黨南市議員選舉部分，繼永康區初選落榜的陳世霖確定脫黨參選後，同樣初選落榜的東區陳世安，今天下午也現身台南市選委會完成登記，成為出走第2人！

陳世安以無黨籍身分擔任3屆東區中西里里長，爾後在市長黃偉哲當選後入市府任市政顧問，被外界視為是黃偉哲子弟兵之一。他強調，過去一直都是以無黨籍身分經營基層，2年前才申請加入民進黨，並參與此次民進黨民調初選。

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陳世安說，本身已經從基層做起3屆，服務要更好就要更上一層樓，認為民進黨在初選民調上的不公平及爭議性太大，最後決定堅決參選到底，讓選票決定一切，最大問題出在過程是不公開，與原先公開監票的開放式作業想像落差太大；他也提及，做出該決定並未事先告知黃偉哲市長，也沒有計畫送退黨申請書。

近日陳世安在東區高掛看板寫到「『黨』不住的民意」，讓許多人揣測脫黨參選的可能性極大，今天正式出面完成登記，他強調，脫黨參選是自己的決定，和黃偉哲市長無關，也不認為對市長選情會有影響。

民進黨台南市黨部表示，陳世霖確定已申請退黨，陳世安則無，但堅持脫黨參選與是否事前退黨並沒有關係，與開除黨籍一樣，日後若欲返回民進黨同樣受到5年條款限制。黨部將於9月2日登記截止日後，10天內做出黨紀處分。

陳世安（右2）今天下午現身台南市選委會完成議員參選登記作業。（記者王姝琇攝）

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