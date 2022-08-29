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    首頁　>　政治

    夏立言訪中被罵 國民黨：民進黨吃不到葡萄說葡萄酸

    國民黨副主席夏立言（中）率團訪問中國，27日傍晚搭機返台。（資料照）

    國民黨副主席夏立言（中）率團訪問中國，27日傍晚搭機返台。（資料照）

    2022/08/29 14:58

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席夏立言訪中惹議，也被陸委會抨擊，國民黨今表示，夏立言當面提及台灣民眾對軍演的不滿，也積極為在大陸求學工作生活的台灣民眾發聲，反觀民進黨兩岸溝通失能，無力捍衛台灣權益，「吃不到葡萄說葡萄酸」，簡直搞不清楚誰是在野黨，誰才是執政黨。

    國民黨文傳會副主委林家興指出，美、日等國際友人都鼓勵、樂見台灣應與大陸維持溝通交流管道，避免誤判導致衝突可能，就連蔡英文總統都曾指出對兩岸建設性對話抱持開放態度，可見維持台海和平穩定方符合各方利益。

    林家興說，在民進黨執政下，台海緊張局勢持續升高，目前仍在大陸求學、就業或生活的台灣民眾仍達近百萬，且兩岸也仍維持頻繁之經貿往來，國民黨有意願也有能力捍衛台灣人民權益、為台灣發聲，這也是夏立言訪陸的初衷。

    林家興表示，國民黨一向秉持依照「中華民國憲法」及本黨黨綱、黨章等一貫立場，堅持台灣利益優先的原則，與大陸進行有「原則的交流」。夏立言訪陸第一天，就宣示此行是為「捍衛中華民國，捍衛台灣權益」，不僅表達台灣民眾對中共軍演的不滿與憂慮，更多次具體反應，希望大陸當局協助解決台灣人民在大陸遇到的困境及兩岸交流問題，都得到陸方正面回應。

    林家興抨擊，民進黨不僅無力解決兩岸緊張情勢上升下，台灣民眾在大陸遇到的困境，民進黨面對中共飛彈飛過台灣上空、中共無人機屢次進犯國軍軍營，持續侵擾台灣海空域，更是默不吭聲，不敢明確下令要有實質反制作為，不但徒增前線國軍官兵戰備壓力，更陷台灣安全於險境，這才是傷害台灣實質利益！

    林家興批評，民進黨所謂抗「中」保台，僅僅是關起門來夢囈式的口號治國，反觀國民黨在支持「親美愛台，國防保台，和平護台」的同時，不僅能和大陸當局溝通解決台灣人在大陸的問題、維護台灣基層農漁民權益，更能夠在陸方面前直言反應軍演不滿，在處理兩岸問題上高下立判。

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