夏立言訪中挨批 連勝文嗆：民進黨有種就把共機打下來

國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫與22縣市長候選人揮球棒出場，並於台上大合影，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

2022/08/28 13:20

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨副主席夏立言昨結束訪中行程返台，遭民進黨及陸委會批評。對此，國民黨副主席連勝文今日在全代會後受訪表示，民進黨一直說要對話，卻完全沒有辦法做到，不謝謝國民黨的話，至少把嘴巴閉起來，並嗆民進黨說，如果要抗中保台，「大陸這邊的飛機過來，就把他打下來」。

連勝文表示，夏立言此行是現在兩岸僅存的溝通管道，夏確認短期內ECFA不會終止，如果民進黨要批評、要「抗中保台」的話，就實際行動，主動停掉ECFA、「大陸這邊飛機過來，就把他打下來」，不要靠嘴砲，如果做不到就閉嘴。他認為，當人家有能力去爭取權益，表達台灣人的不滿，不謝謝他們，至少把嘴巴閉起來，不要睜眼說瞎話。

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至於台北市是否發生棄保，連勝文說，沒有棄保不棄保的問題，他覺得國民黨台北市長參選人蔣萬安比較有機會勝選，畢竟蔣是有溫度的帥哥。他說，選舉就跟跑馬拉松一樣，過程還很長，蔣一直都蠻穩的，希望穩穩地走下去。

針對宜蘭縣長林姿妙登記前遭起訴，連勝文說，他個人覺得，林姿妙蠻冤枉的，從相關資料來看，在法院是很有勝算的。連勝文也舉過往選舉的經驗補充說，他在選舉的時候曾遭檢舉，甚至被民進黨抹黑抹紅，選後儘管證明是清白的，但選舉也已經結束，強調這是他慘痛的經驗。

連勝文也就前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長回應，他說，鄭寶清是民進黨比較有良心的人，相信民進黨內頭腦清醒、有良心的人會支持他。

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