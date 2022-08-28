為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    夏立言訪中挨批 連勝文嗆：民進黨有種就把共機打下來

    國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫與22縣市長候選人揮球棒出場，並於台上大合影，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

    國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫與22縣市長候選人揮球棒出場，並於台上大合影，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

    2022/08/28 13:20

    〔記者王千豪／台北報導〕國民黨副主席夏立言昨結束訪中行程返台，遭民進黨及陸委會批評。對此，國民黨副主席連勝文今日在全代會後受訪表示，民進黨一直說要對話，卻完全沒有辦法做到，不謝謝國民黨的話，至少把嘴巴閉起來，並嗆民進黨說，如果要抗中保台，「大陸這邊的飛機過來，就把他打下來」。

    連勝文表示，夏立言此行是現在兩岸僅存的溝通管道，夏確認短期內ECFA不會終止，如果民進黨要批評、要「抗中保台」的話，就實際行動，主動停掉ECFA、「大陸這邊飛機過來，就把他打下來」，不要靠嘴砲，如果做不到就閉嘴。他認為，當人家有能力去爭取權益，表達台灣人的不滿，不謝謝他們，至少把嘴巴閉起來，不要睜眼說瞎話。

    至於台北市是否發生棄保，連勝文說，沒有棄保不棄保的問題，他覺得國民黨台北市長參選人蔣萬安比較有機會勝選，畢竟蔣是有溫度的帥哥。他說，選舉就跟跑馬拉松一樣，過程還很長，蔣一直都蠻穩的，希望穩穩地走下去。

    針對宜蘭縣長林姿妙登記前遭起訴，連勝文說，他個人覺得，林姿妙蠻冤枉的，從相關資料來看，在法院是很有勝算的。連勝文也舉過往選舉的經驗補充說，他在選舉的時候曾遭檢舉，甚至被民進黨抹黑抹紅，選後儘管證明是清白的，但選舉也已經結束，強調這是他慘痛的經驗。

    連勝文也就前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長回應，他說，鄭寶清是民進黨比較有良心的人，相信民進黨內頭腦清醒、有良心的人會支持他。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨訪中挨批 朱立倫：民進黨只會關起門喊一喊 無法解決問題
    2022/08/28 12:08

    國民黨訪中挨批 朱立倫：民進黨只會關起門喊一喊 無法解決問題
    夏立言稱訪中遭「惡意炒作」 蔡其昌：盧秀燕支持還是反對
    2022/08/28 11:13

    夏立言稱訪中遭「惡意炒作」 蔡其昌：盧秀燕支持還是反對

    全球掀養生潮 尚禾亞進軍美國展店
    全代會造勢棒棒全壘打 朱立倫強調黨一定要走正藍與中間路線
    2022/08/28 10:43

    全代會造勢棒棒全壘打 朱立倫強調黨一定要走正藍與中間路線
    江啟臣：夏立言做吃力不討好工作 已經盡力了
    2022/08/28 10:31

    江啟臣：夏立言做吃力不討好工作 已經盡力了

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播