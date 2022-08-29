台灣基進赴國民黨中央黨部抗議：夏立言訪中團 關鍵在高思博

台灣基進黨議員參選人到國民黨中央黨部抗議國民黨副主席夏立言訪中。（記者林良昇攝）

2022/08/29 11:54

〔記者林良昇／台北報導〕在共軍對台軍演之際，國民黨副主席夏立言率團訪中引起爭議，國民黨主席朱立倫則表態全黨力挺，台灣基進黨今到國民黨中央黨部抗議，痛批國民黨「夏三跪無恥舔共」，更指出，參加訪團的朱立倫小舅子高思博才是關鍵，應清楚交代。

夏立言訪中惹議，搭機返台時遭到台灣基進黨抗議，國民黨則反嗆台灣基進「做了什麼？」台灣基進黨今率多位議員參選人今再度到國民黨中央黨部外抗議，高喊「夏三跪無恥舔共，國民黨全黨背書」、「台灣人民睜亮眼，通敵賣台不可選」、「國民黨不倒，台灣不能保」等口號。

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台灣基進秘書長王興煥指出，在台美關係到達高峰及中國以軍演威嚇台灣之際，夏立言卻順從中國的召見，絲毫不掩飾台奸本色，朱立倫則率領全黨背書睜眼說瞎話，把夏立言通敵的行為定調為做對的事情，顯示國民黨與台灣民意遙遠的距離。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱說，國民黨質問台灣基進爲台灣做了什麼，但自從夏立言去中國後，中共派軍機和軍艦擾台，甚至在夏立言與中國海協會會長張志軍會面後，中共還高調說要在平潭舉辦實彈射擊，必須反問國民黨，到底在閉門會談時出賣多少台灣利益？

台灣基進高雄市議員參選人張博洋指出，國民黨到中國出訪是名不正言不順，「如果是做對的事何必躲躲藏藏？」這樣的遮遮掩掩就是爲保護幕後的藏鏡人高思博。

張博洋提到，高思博在2018年參選六都首長時曾說蔡政府對於中共的反制動作會加深台灣人民受損，本質上就是遇到中國壓力就直接躺平的投降派，但高在國民黨裡面身為中央委員，要直接面對中共層級不夠，只好找層級比較高的夏立言當煙霧彈，陪同高出訪。

張博洋質疑，國民黨新聞稿中夏立言的官腔官調大家都聽膩了，國民黨該老實交代，身為朱立倫權力核心的高思博到底跟對方談了什麼，才是台灣人民必須知道的事。

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