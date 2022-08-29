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    夏立言訪中惹議 官員批國民黨 淪為統戰工具

    國民黨副主席夏立言（中）率團訪中返台後竟要求政府感謝國民黨。（資料照，記者姚介修攝）

    國民黨副主席夏立言（中）率團訪中返台後竟要求政府感謝國民黨。（資料照，記者姚介修攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者陳鈺馥、施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨副主席夏立言不甩陸委會勸阻執意訪中，與國台辦副主任陳元豐、海協會長張志軍等人見面，返台後竟要求政府感謝國民黨。對此，熟稔兩岸事務的官員受訪痛批，國民黨訪中是「飲鴆止渴」、「自取其辱」，反被中共拿來當作對台統戰工具。國民黨主席朱立倫則反批民進黨只會關起門來喊一喊，沒有辦法幫台灣人民解決問題。

    官員批評，國民黨無視中共對台軍演文攻武嚇，不顧台灣民意反對「夜奔敵營」向中國示好，本末倒置去求加害者鬆手，完全就是弱者表現，此行不僅沒有換到什麼，還被中共拿來對台統戰。

    「夜奔敵營」自取其辱

    官員指出，國民黨此行可說是自曝其短、自取其辱，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是兩岸官方正式簽署的協議，怎麼會由國民黨去和共產黨講不要中斷ECFA，這種「國共交流」方式，將黨的利益放在國家利益前面。

    官員質疑，國人被拐騙至柬埔寨，陳元豐與夏立言見面時聲稱，中方願意採取「領事保護」措施，表面上宣傳提供協助，實際目的是在否定我國主權，夏立言有無當場向國台辦抗議？兩岸交流不要「自甘墮落、自降國格」。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛昨表示，國民黨原本想利用台海兵凶戰危，藉夏立言訪中的政治紅利，在全代會營造國民黨是能獲美、中兩國認同的政黨，但事與願違被人「看破手腳」，國民黨只是被中共拿來當作對台統戰的工具政黨，國民黨想為自身加分的精算完全落空。

    朱︰民進黨只會關起門喊一喊

    不過，朱立倫昨在全代會強調，在中國的台商、台胞、台生由於過去三年疫情與兩岸氣氛影響，沒人理會，如同棄嬰，夏立言這次冒著被抹紅、抹黑的風險，堅持到中國做對的事，表達反對中國軍演，化解ECFA被終止危機，也緩和兩岸對立，國民黨就是堅持要做對的事。

    朱立倫受訪時說，民進黨只會關起門來罵自己人，沒有辦法為台灣人解決問題，國民黨在對岸面前強力表達對中共軍演的不滿與憂慮，民進黨除了關起門來喊一喊，還做了什麼？

    國民黨台南市長參選人謝龍介會前受訪時表示，夏立言訪中當然會對選情有所影響，但充分說明清楚，可以降低很多疑慮。

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